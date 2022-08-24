В Бурятии бывший муниципальный бухгалтер осуждена за мошенничество

В Бурятии Мухоршибирский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она признана виновной в «мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере», сообщили в прокуратуре республики.В суде установлено, что бухгалтер одного из учреждений, подведомственных районной администрации, с августа 2020 года по сентябрь 2021 года путем обмана и злоупотребления доверием 25 раз изготовила реестры о зачислении денежных средств из фонда оплаты труда муниципальных учреждений на сторонние счета.Она вносила фиктивные сведения о начислении заработной платы лицам, которые фактически трудовую деятельность не осуществляли, и начисляла завышенную заработную плату себе. В результате преступления подсудимой похищено 2 млн рублей.Суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком 4 года условно с испытательным сроком 4 года с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком три года.Приговор не вступил в законную силу.Фото: «Номер один»