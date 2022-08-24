Общество 24.08.2022 в 11:34

В Бурятии бывший муниципальный бухгалтер осуждена за мошенничество

Она похитила 2 млн рублей, выводя деньги из фонда оплаты труда муниципальных учреждений на сторонние счета
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Текст: Номер один
В Бурятии бывший муниципальный бухгалтер осуждена за мошенничество
В Бурятии Мухоршибирский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она признана виновной в  «мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере», сообщили в прокуратуре республики.

В суде установлено, что бухгалтер одного из учреждений, подведомственных районной администрации, с августа 2020 года по сентябрь 2021 года путем обмана и злоупотребления доверием 25 раз изготовила реестры о зачислении денежных средств из фонда оплаты труда муниципальных учреждений на сторонние счета.

Она вносила фиктивные сведения о начислении заработной платы лицам, которые фактически трудовую деятельность не осуществляли, и начисляла завышенную заработную плату себе. В результате преступления подсудимой похищено 2 млн рублей.

Суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком 4 года условно с испытательным сроком 4 года с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком три года.

Приговор не вступил в законную силу.

Фото: «Номер один»
Теги
преступность мошенничество приговор

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