Общество 24.08.2022 в 11:50

Перенос остатков отпуска

Можно ли взять неиспользованные отпуска за несколько лет разом?
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Текст: Номер один
Перенос остатков отпуска
«Здравствуйте! У меня имеются остатки отпусков начиная с 2016 года. Могу ли я воспользоваться всеми неиспользованными отпусками с 2016 по 2022 гг. в текущем 2022 году?»
Елена, Улан-Удэ.

Здравствуйте! Согласно ТК РФ, работодатель обязан предоставить работнику ежегодный отпуск не менее одного раза в 2 года. При невыполнении этого обязательства наступает ответственность для организации. 

Каждый сотрудник вправе получить 28 дней отпуска за каждый отработанный год. Ели они не использованы в срок, то переносятся на следующий год. Данный момент согласовывается с работодателем. Ежегодный отдых не сгорает и не теряется.

Если отпуск не использован в текущем году, то будет использован в следующем или последующем. А если за весь период работы сотрудник так и не отгуляет положенное отпускное время, то он сможет получить денежную компенсацию за неиспользованные дни.

Накопленные неиспользованные дни ежегодного оплачиваемого отпуска за предыдущие периоды работодатель может:

- включить такие дни в график отпусков на очередной календарный год;
- предоставить их по соглашению с работником сверх графика. 

Получить подробную консультацию по трудовым правам можно:

- 44-96-41 - «горячая линия» Гострудинспекции РБ
- сайт Минтруда: https://clck.ru/AJikt
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