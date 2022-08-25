Новые правила оплаты больничных

Татьяна, г. Улан-Удэ

По новым правилам от 1 сентября 2021 года, при уходе за больным ребенком до 8 лет оплата больничного составит 100% среднего заработка независимо от стажа и вида лечения.Увеличенные больничные оплачиваются напрямую из Фонда социального страхования. При этом родителям не нужно оформлять какие-либо дополнительные документы, все расчеты фонд проводит самостоятельно на основании данных больничного листа.Сейчас нет ограничений по дням, на которые требуется освобождение от работы, 5 дней или 15 дней, и врач решает, на какой срок выдать больничный родственнику, который ухаживает за болеющим ребенком. А для того, чтобы продлить больничный на срок более 15 дней, необходимо решение врачебной комиссии медицинской организации.- если ребенок младше 7 лет, то оплачивается до 60 календарных дней больничного в год (90 дней, если заболевание тяжелое и входит в специальный перечень);- если ребенку от 7 до 15 лет, оплачивается до 15 календарных дней по каждому случаю ухода за ребенком (амбулаторно или стационарно), но всего не больше 45 дней в год;- в случае ухода за больным ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет больничный лист оплачивается за весь период лечения, но не более чем за 120 календарных дней в календарном году по всем случаям ухода за этим ребенком.- при заболевании ребенка до 18 лет, связанном с онкологией либо поствакцинальными осложнениями, больничный оплачивается за весь период лечения как в стационаре, так и амбулаторно.- по уходу за больными детьми в возрасте 18 лет, страдающих ВИЧ–инфекцией, в стационарных условиях, оплачивается также без ограничения.