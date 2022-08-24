Общество 24.08.2022 в 12:18

"Вот и лето прошло": в Бурятии ожидаются заморозки, а также выпадет снег

Гидрометцентр рассказал о погоде на ближайшие три дня
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Текст: Нина Павлова
"Вот и лето прошло": в Бурятии ожидаются заморозки, а также выпадет снег
pixabay.com
В Бурятии в ближайшие три дня ожидаются заморозки по ночам, а также в горах выпадет снег.

Так, 25 августа по республике будет облачно с прояснением, ночью в большинстве районов, днем местами кратковременные дожди, в горах с мокрым снегом. Температура ночью +6,+11, местами до +1, по юго-западу и северу заморозки до -1,-3, днем +12,+18.

26 августа по республике переменная облачность, преимущественно без осадков, днем по крайнему северу местами дождь. Утром местами туман. Температура ночью +1,+6, местами до +10, по юго-западу и северу до -1,-5, днем +18,+23, местами +12,+17.

27 августа по республике переменная облачность, ночью по крайнему северу, днем местами кратковременные дожди, грозы. Утром при прояснении туманы. Температура ночью +6,+11, местами до +1, по юго-западу и северу до -1,-4, днем +20,+25, местами +13,+18.

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