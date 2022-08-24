Общество 24.08.2022 в 12:55

Алексей Майоров: «Бурятии надо входить в проект «Генеральная уборка»

Сенаторы поддержали правительство Бурятии в намерении строительства комплексов по обращению с отходами

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Алексей Майоров: «Бурятии надо входить в проект «Генеральная уборка»
В рамках рабочей поездки в Бурятию Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, заместитель министра природных ресурсов и экологии России посетили объекты обращения с твердыми коммунальными отходами. Сенаторы поддержали правительство Бурятии в намерении строительства комплексов по обращению с отходами, а также в необходимости рекультивации несанкционированных свалок, расположенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Для этого, по мнению сенаторов, республике необходимо вступить в федеральный проект «Генеральная уборка».

«Мы сегодня посмотрели мусоросортировочный завод, где мусор разделяется на фракции и отдельно увозится на переработку. И задача как раз заключается в том, чтобы на захоронение шло как можно меньше отходов, чтобы большее количество отходов перерабатывалось и работало в хозяйственном обороте дальше. С одной стороны, мы создаем так называемые «вторичные производственные ресурсы», с другой стороны - мы уменьшаем количество полигонов, санкционированных свалок.  Сегодня надо работать над вхождением проектов Бурятии в проект «Генеральная уборка» - это еще один путь, еще один федеральный проект по сохранению озера Байкал.  Будем работать над тем, чтобы появилось отдельное постановление правительства, чтобы использовать средства программы для ликвидации несанкционированных свалок», - отметил председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

Сенаторы посетили мусоросортировочную станцию № 2, полигон твердых коммунальных отходов ООО «СМП», завод АО «Республиканский мусороперерабатывающий завод». Особое внимание уделили схеме обращения с отходами в центральной экологической зоне Байкала.

«Сверились по плану, особое внимание обращаем на план работы с отходами в центральной экологической зоне Байкала. И мы констатируем, что в регионе  соответствующие задачи перед собой ставят, федеральный центр при поддержке сенаторов готов их выполнять», - подчеркнул заместитель министра природных ресурсов и экологии России Дмитрий Тетенькин.

В объезде объектов принял участие сенатор от Бурятии, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Наговицын.

«Сегодня нацпроект полностью покрывает все наши потребности в финансировании и реализации. Дело за нами: своевременная разработка проектно-сметной документации и соответствующее вступление в ту или иную нацпрограмму. Я рад, что такое совещание с выездом, с глубоким погружением состоялось», - отметил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Наговицын.

В целях организации системы обращения с отходами в центральной экологической зоне Байкальской природной территории планируется создание 4 комплексных объектов по обращению с отходами (в с. Ангоя Северо-Байкальского района, с. Баргузин Баргузинского района, п. Турунтаево Прибайкальского района, пгт. Селенгинск Кабанского района) и две пускоперегрузочные станции в г. Северобайкальск и п. Выдрино. В настоящее время определяются источники финансирования.

Фото: egov-buryatia.rur
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экология отходы Байкал

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