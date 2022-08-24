Жительница Бурятии взыскала компенсацию за шрамы на лице

В Гусиноозерске женщина взыскала компенсацию морального вреда в размере 170 тыс руб с виновника ДТП. Мужчина, по вине которого произошла авария, перед тем, как сесть за руль выпил стакан коньяка.

Обстоятельства ДТП были следующие. Три человека ехали в автомобиле «Тойота Корона Премио». Автомобиль двигался со скоростью около 80 км/ч по своей полосе. Внезапно водитель иномарки увидел на расстоянии около 100 м движущийся навстречу по встречной полосе автомобиль марки «ВАЗ «Нива». Водитель «Тойоты» начал сбавлять скорость.

- «Нива» не перестраивалась, двигалась также по встречной полосе, на расстоянии около 10-15 м. водитель «Тойоты» начал нажимать на педаль тормоза до упора, но машина не сразу остановилась. Поскольку «Нива» с такой же высокой скоростью продолжала движение, в момент торможения водитель «Тойоты» повернул руль влево. На правую обочину он не мог свернуть, так как там находился высокий сугроб, бетонные блоки и стелла. В момент ухода от встречной автомашины, во время перестроения на встречную полосу, резко произошел удар, - говорится в материалах суда.

Водители «Тойоты» и «Нивы», судя по всему, отделались легко, а вот пассажирка «Тойоты» пострадала серьезно. Женщина получила сотрясение головного мозга, перелом костей носа со смещением отломков, фрагментарный перелом верхней челюсти, рвано-ушибленную рану носа, рвано-ушибленную рану верхней губы, кровоподтек правой теменно-височной области, ушибы мягких тканей лица в виде параорбитальных гематом с двух сторон, ушибы мягких тканей правого локтевого сустава, правой голени в виде кровоподтеков, ушибы мягких тканей грудной клетки, а также пострадали зубы. В целом медики оценили травмы как вред здоровью средней тяжести.

После ДТП женщина долго находилась на стационарном и амбулаторном лечении, испытывала сильные головные, зубные боли, а также боли в области переломов носа, челюсти, правого коленного сустава. До настоящего времени испытывает переживания по поводу полученных от ДТП травм и длительного лечения. Поскольку основные травмы в области лица (перелом носа со смещением, травматическая экстракция зубов), это для нее, как для женщины, вызвало дополнительные переживания, на лице остались рубцы.

- До сих пор в полной мере не может использовать правую ногу, испытывает болевые ощущения, постоянные головные и зубные боли, по хозяйству может выполнять не все работы, при этом проживает в частном доме, имеет троих несовершеннолетних детей. В результате полученных в ДТП травм вынуждена была оставить работу, изменился привычный уклад жизни, - отмечается в материалах дела.

Пострадавшая обратилась в суд с иском, в котором просит взыскать с виновника ДТП компенсацию морального вреда в размере 500 000 руб., а также расходы на адвоката в размере 75 000 руб.

Как сообщил на суде виновник ДТП, в машине он ехал один, ремнем безопасности не пристегивался, а перед выездом выпил 250 гр. коньяка. Ехал по встречной полосе.

Суд, выслушав стороны, постановил взыскать с виновника ДТП 185 тыс руб.



Фото: "Номер один"