Бурятия получит 40,77 млн рублей на проведение Сурхарбана

Бурятия вошла в число победителей конкурсного отбора, проводимого Ростуризмом в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Республика получит 40,77 млн рублей на проведение республиканского спортивно-культурного праздника «Наадан- Сурхарбан», сообщили в пресс-службе правительства республики.«В следующем году праздник спорта и бурятской культуры «Наадан-Сурхарбан» пройдет в рамках 100-летия Бурятии. Поэтому готовимся к нему еще серьезнее. Работа проведена тщательная, нас услышали и поддержали. Уверен, будет как всегда у нас на Сурхарбане - масштабно, разнообразно, красочно», - подчеркнул глава Бурятии Алексей Цыденов.Как отметил министр туризма республики Алдар Доржиев, заявку на поддержку и продвижение этого событиийного мероприятия готовили министерство туризма совместно с министерством культуры и министерством спорта.« Думаю, именно «Наадан-Сурхарбан», наш национальный праздник, который объединяет всех жителей Бурятии, сможет привлечь внимание тысяч туристов со всех уголков мира и еще ярче показать наше духовное, нравственное и культурное единство», - сказал министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.«Вся сумма будет непременно направлена на развитие и продвижение нашего бренда «Наадан-Сурхарбаан». Уверен благодаря федеральной поддержке наше национальное событие перейдет на совершенно новый уровень», - отметил министр спорта и молодежной политики республики Бурятия Иван Козырев.В следующем году «Наадан-Сурхарбан» пройдет во всех районах республики, а также на трех площадках города Улан-Удэ и планирует собрать более 50 тыс зрителей. Помимо спортивных состязаний он объединит в себе такие мероприятия как: «Ночь ёхора», гастрономический фестиваль «Буузын наадан», конкурс красавиц «Сурхарбаанай Дангина», праздничный концерт «Хэдлайнеры».Фото: минспорта Бурятии