В Бурятии «черный лесоруб» задержан пьяным за рулем

В Бурятии днем в поселке Заиграево сотрудники вневедомственной охраны совместно с нарядом ГИБДД задержали правонарушителя, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.Местный житель, двигаясь на отечественной машине, проигнорировал требование инспектора ГИБДД остановиться и проехал дальше в сторону посёлка. Для помощи коллегам прибыла группа задержания вневедомственной охраны. После остановки автомобиля выяснилось, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, а в багажнике и в салоне сложены свежесрубленные поленья.Оказалось, что незаконную рубку сосен 34-летний местный житель произвел в полукилометре от Заиграево, в защитной полосе леса. Общий объем древесины составил более 1,1 кубометра, причиненный ущерб – свыше 24 тысяч рублей. По факту незаконной рубки лесных насаждений возбуждено уголовное дело.Фото: Росгвардия