Общество 24.08.2022 в 15:50
В Бурятии «черный лесоруб» задержан пьяным за рулем
Сложенные в салоне свежесрубленные поленья правоохранители обнаружили позже
Текст: Номер один
В Бурятии днем в поселке Заиграево сотрудники вневедомственной охраны совместно с нарядом ГИБДД задержали правонарушителя, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.
Местный житель, двигаясь на отечественной машине, проигнорировал требование инспектора ГИБДД остановиться и проехал дальше в сторону посёлка. Для помощи коллегам прибыла группа задержания вневедомственной охраны. После остановки автомобиля выяснилось, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, а в багажнике и в салоне сложены свежесрубленные поленья.
Оказалось, что незаконную рубку сосен 34-летний местный житель произвел в полукилометре от Заиграево, в защитной полосе леса. Общий объем древесины составил более 1,1 кубометра, причиненный ущерб – свыше 24 тысяч рублей. По факту незаконной рубки лесных насаждений возбуждено уголовное дело.
Фото: Росгвардия
Местный житель, двигаясь на отечественной машине, проигнорировал требование инспектора ГИБДД остановиться и проехал дальше в сторону посёлка. Для помощи коллегам прибыла группа задержания вневедомственной охраны. После остановки автомобиля выяснилось, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, а в багажнике и в салоне сложены свежесрубленные поленья.
Оказалось, что незаконную рубку сосен 34-летний местный житель произвел в полукилометре от Заиграево, в защитной полосе леса. Общий объем древесины составил более 1,1 кубометра, причиненный ущерб – свыше 24 тысяч рублей. По факту незаконной рубки лесных насаждений возбуждено уголовное дело.
Фото: Росгвардия