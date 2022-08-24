Общество 24.08.2022 в 16:16

Улан-удэнец через суд выбивал зарплату за строительство Центра ядерной медицины

Мужчину обманул работодатель – «Строительно-монтажный трест»

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Текст: Служба информации
Улан-удэнец через суд выбивал зарплату за строительство Центра ядерной медицины

В суд обратился электрогазосварщик, работавший в «Строительно-монтажном тресте 5» на строительстве Центра ядерной медицины. Рабочий трудился на объекте без оформления трудового договора в течение трех месяцев. Зарплату ему дали только за один месяц.

Обращаясь в суд, мужчина требовал взыскать с бывшего работодателя задолженность по зарплате суммой 51 тыс рублей и денежную компенсацию за задержку выплаты заработной платы в размере 9 622 рубля.

Несмотря на то, что электрогазосварщик трудовой договор не заключил, это не подтверждает отсутствие в указанный период между сторонами трудовых отношений, а свидетельствует лишь о ненадлежащем выполнении ответчиком обязанности по документальному оформлению трудовых отношений, по выплате заработной платы.

«Как следует из показаний допрошенного свидетеля, работодатель вечером определял, какая работа должна быть выполнена на следующий день. Х. был единственным сварщиком, выполнял все сварочные работы при проведении кровельных работ, обрешетки, проемов и другие», - следует из материалов дела.

Аналогичные показания дали и три других свидетеля.

«Оснований не доверять показаниям указанных свидетелей у суда не имеется, поскольку они получены в соответствии с требованиями закона, логичны, не противоречивы, согласуются между собой и с другими материалами дела», - пришел к выводу суд.

Согласно табелей учета рабочего времени электрогазосварщик отработал в сентябре 2021 г. 25 дней, в октябре 2021 г. - 24 дня (216 часов).

Ответчик исковые требования истца не признавал. Работодатель ссылался на то, что сваркой занимался субподрядчик. Но слова работодателя опровергли показания свидетелей.

Суд решил исковые требования мужчины к «Строительно-монтажный трест 5» об установлении факта трудовых отношений, взыскании задолженности по заработной плате удовлетворить.


Фото: "Номер один"

 

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