Игорь Шутенков: «Новые технологии не заменят таланта педагога»

Сегодня мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков принял участие в пленарном заседании традиционной августовской конференции педагогических работников г. Улан-Удэ «Столичное образование: векторы устойчивого развития». В ходе заседания Игорь Шутенков обсудил с учителями вопросы развития образования, а педагоги подвели итоги прошедшего учебного года и наметили планы на предстоящий.По видеосвязи к участникам совещания также обратились министр просвещения РФ Сергей Кравцов и глава Бурятии Алексей Цыденов. Открывая заседание, мэр Улан-Удэ отметил, что главная отраслевая задача на сегодня – это повышение качества образования, и учителя Улан-Удэ успешно с ней справляются.- За 2 дня конференции на всех секциях вы обсудили пути решения самых важных вопросов по всем сферам образования, и главным из них является повышение качества образования, внедрение не только самых передовых методик и технологий, но и новых моделей наставничества. Во все времена педагог – это не просто профессия, это нелегкая и ответственная миссия. Общество сегодня предъявляет к вам высокие требования, и наши учителя, педагоги, специалисты успешно справляются с поставленными задачами, - подчеркнул мэр.За прошедшие три года городское образование имеет результаты реализации в Улан-Удэ национальных проектов «Образование», «Демография» и поручений Правительства РФ. Во всех районах города построено 19 детских садов, в которых создано 4930 мест для дошкольников. В этом году будет начато строительство зданий еще трех: в мкрн Мясокомбинат на 100 мест, в мкрн. Радужный, ДНТ «Перспектива» по ул. Юности на 280 мест и в мкрн Шишковка на 240 мест. Всего до конца 2023 года будет дополнительно создано 620 мест.- Но на этом мы не останавливаемся и продолжаем прорабатывать вопрос по определению источников финансирования строительства детских садов в микрорайонах Тулунжа и Старый Зеленый, на которые имеются разработанные проектные документации, - отметил Игорь Шутенков.За последние пять лет построено пять новых зданий школ № 63, 33, 25, 49, 40, 8. В итоге дополнительно создано 3285 мест в одну смену или 6570 мест для обучения в две смены. Начато строительство зданий 4-х школ в рамках концессионных соглашений между Правительством Бурятии и ООО «ПроШкола»: по ул. Жердева вблизи СОШ № 19, в 102 и 103 микрорайонах, мкр. Забайкальский. При завершении строительства будет создано дополнительно 1414 места, что не только решит проблему переуплотнения в школах, но и создаст современную и безопасную образовательную инфраструктуру в отдаленных микрорайонах.- Впервые за последние 8 лет индикатор по ликвидации третьей смены считаем практически выполненным. К концу этого года завершится строительство здания на 250 мест для школы № 32, и будет окончен период трехсменного обучения во всем Улан-Удэ, - сообщил Игорь Шутенков.Председатель Комитета по образованию Татьяна Митрофанова сообщила, что в новом учебном году впервые будут реализовываться проекты, направленные на развитие патриотического воспитания и внедрение обновленных образовательных стандартов.Также в ходе пленарного заседания шла речь об обеспечении школьников горячим питанием, строительстве физкультурно-оздоровительных комплексов, новых пищеблоков, обеспечении школ и детских садов педагогическими кадрами, результатах ЕГЭ и ОГЭ.- Благодаря поддержке нашего главы Алексея Самбуевича Цыденова и правительства Бурятии все наши планы реализуются, происходят масштабные перемены. Но я отмечу, что новые технологии, новая материально-техническая база никогда не заменят таланта и мастерства педагога. Дорогие учителя, педагоги, воспитатели - все, кто работает в этой тяжелой, но очень благородной и, самое главное, нужной всему обществу профессии! На ваших плечах лежит будущее нашей страны, нашей республики и нашего города. Убежден, что вместе с вами наши дети вырастут образованными, конкурентоспособными, успешными людьми, настоящими патриотами и достойными гражданами нашей Родины, - обратился к собравшимся Игорь Шутенков.Отметим, сегодня в городской системе образования работает 118 учреждений: 43 детских сада, 58 школ, 17 учреждений дополнительного образования. 1 сентября в школы города пойдут более 67,5 тысяч учеников.