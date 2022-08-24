В Бурятии администрацию района через суд обязали убрать свалку

Гусиноозерский межрайонный прокурор Республики Бурятия обратился в суд с иском, в котором просит обязать администрацию Селенгинского района принять меры по уборке твердых коммунальных отходов.

Исковые требования мотивированы тем, что в результате проверки исполнения законодательства об охране окружающей среды, выявлена несанкционированная свалка из твердых коммунальных отходов на неразграниченной территории земель, а также на земельном участке, находящемся в постоянном (бессрочном) пользовании администрации района.

«Бездействие администрации по решению вопросов в части непринятия мер по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами приводит к нарушению прав и законных интересов граждан, проживающих на территории Селенгинского района, нарушает действующее природоохранное законодательство», - отмечается в материалах дела.

Представитель администрации пояснил, что администрация составила смету на ликвидацию, но из-за дефицита бюджета просит предоставить срок для устранения нарушений до 1 июня 2023 г. При этом сам факт наличия на указанных прокурором земельных участках несанкционированной свалки и обязанность администрации по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами не оспаривает.

Суд решил исковые требования Гусиноозерского межрайонного прокурора Республики Бурятия удовлетворить и обязать администрацию района в срок до 1 июня 2023 года свалку ликвидировать.





Фото: "Номер один"