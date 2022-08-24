Общество 24.08.2022 в 16:56

В Бурятии найдено тело 48-летнего мужчины, потерявшегося в тайге

Оно находилось в 1,5 км от фермы, где он работал; причину смерти установит экспертиза
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Текст: Номер один
В Бурятии найдено тело 48-летнего мужчины, потерявшегося в тайге
В Бурятии найдено тело 48-летнего мужчины, пропавшего 19 августа в Прибайкальском районе, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Сегодня днём около 15:00 спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы совместно с сотрудниками полиции в лесном массиве обнаружили тело потерявшегося. По уточнённой информации, оно находилось в 1,5 км от фермы, где он работал. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщал «Номер один», 23 августа спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали в Прибайкальский район на поиски мужчины 1974 г.р., который 19 августа около 09:00 ушёл с фермы, расположенной в местности «Красичиха», которая находится в 23 км от села Покровка.

Фото: pixabay.com
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