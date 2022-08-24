Общество 24.08.2022 в 17:22

Сенаторы берут на особый контроль перевод частного сектора Улан-Удэ на электроотопление

Глава Бурятии Алексей Цыденов и члены Совета Федерации обсудили в Улан-Удэ вопросы развития энергетики в республике
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Сенаторы берут на особый контроль перевод частного сектора Улан-Удэ на электроотопление
Члены Совета Федерации берут на особый контроль вопрос о переводе частного сектора Улан-Удэ и городской агломерации на электроотопление, что позволит значительно сократить выбросы продуктов горения в атмосферу. Об этом заявил сегодня на совещании в Улан-Удэ председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко.

Он дал поручение Минэнерго РФ связаться с коллегами из Бурятии и помогать региону в реализации проекта, сообщили в пресс-службе правительства республики. Глава Бурятии Алексей Цыденов подчеркнул, что есть прямое поручение президента страны Минэнерго РФ от мая 2022 года по переводу Улан-Удэ на электроотопление. Республика уже направила все материалы по этому вопросу в Москву.

Глава Бурятии Алексей Цыденов и сенаторы Совета Федерации обсудили на совещании в Улан-Удэ вопросы развития энергетики в республике. В совещании приняли участие 10 сенаторов, а также представители федеральных и республиканских органов власти, руководители ресурсоснабжающих организаций. Ключевой темой повестки стало дальнейшее строительство ТЭЦ-2 в виду дефицита энергомощностей и замена угольных и мазутных котельных на электрические.

«Предусмотрено, что ТЭЦ-2 будем строить в формате тепло- и электрогенерации. Пока еще нет решения по финансированию, но этот проект получил поддержку коллег из Совета Федерации, а это значит, что мы продолжаем по нему работать. При этом, остается и ТЭЦ-1, только вместе они обеспечат закрытие потребностей города по теплу и по электроэнергии. Тепловая нагрузка немного перераспределится больше на ТЭЦ-2», - прокомментировал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Перед совещанием делегация во главе с председателем Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андреем Шевченко осмотрела площадки ТЭЦ-2. Сенаторы убедились, что условия позволяют продолжить строительство.

Фото: egov-buryatia.ru
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