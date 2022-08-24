Общество 24.08.2022 в 17:33

«Ростелеком-Солар» и Фонд «Сколково» продлили прием заявок во всероссийскую программу скаутинга технологий кибербезопасности

DeepTech Cybersecurity – первая общероссийская программа поиска и развития технологических команд в сфере кибербезопасности
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«Ростелеком-Солар» и Фонд «Сколково» продлили прием заявок во всероссийскую программу скаутинга технологий кибербезопасности
pixabay.com
«Ростелеком-Солар» и Фонд «Сколково» включили три новых направления во всероссийскую программу по поиску и инвестиционному развитию технологических компаний «DeepTech Cybersecurity: передовые технологии кибербезопасности». Среди них – «Промышленная кибербезопасность», «Киберучения и цифровые двойники» и «Инструменты компьютерной криминалистики». В связи с этим сроки приема заявок по всем технологическим направлениям скаутинга продлены до 1 сентября: https://deeptech.sk.ru/

DeepTech Cybersecurity – первая общероссийская программа поиска и развития технологических команд в сфере кибербезопасности. Цель проекта – поддержка перспективных технологий, предназначенных для защиты от киберугроз. Финалисты, успешно прошедшие все этапы, смогут привлечь грантовую поддержку и стратегические инвестиции в развитие проектов.

«Во время первичной оценки заявок комитет программы отметил, что некоторая часть из них не соответствовала заявленным в программе конкурса DeepTech Cybersecurity направлениям. При этом проекты оказались настолько перспективными, что мы совместно с "РТК-Солар" приняли решение пересмотреть перечень направлений и продлить срок приема заявок до 1 сентября. Так, в программу по поиску перспективных технологий были включены: "Промышленная кибербезопасность", "Киберучения и цифровые двойники" и "Инструменты компьютерной криминалистики"», – отмечает Алексей Борисов, директор по акселерации по направлению ТЭК и промышленность Фонда «Сколково».

Ярослав Галайко, директор по стратегическому и инвестиционному развитию «РТК-Солар»: «По данным направлениям в России возникает от 5 до 10 стартапов в год. В частности, один из главных барьеров для развития и роста стартапов в направлении промышленной кибербезопасности – обоснование заказчикам безопасности технологий для промышленных и производственных предприятий. Для этого требуется успешное прохождение многих сертификационных процедур и воссоздание сложной тестовой среды. Совокупность этих факторов приводит к тому, что до промышленного применения разработки не доходят».

Промышленные предприятия относятся  к субъектам критической информационной инфраструктуры РФ. В целях обеспечения безопасности и выполнения регуляторных требований с 2025 года субъекты КИИ в качестве средств защиты информации должны применять исключительно российские системы. Учитывая, что современный рынок отечественных промышленных ИБ-решений представлен небольшим количеством игроков, для стартапов открывается перспективная ниша в области развития технологий промышленной кибербезопасности.

Новое направление «Промышленная кибербезопасность» охватит технологии для защиты от кибератак на индустриальный сегмент и промышленный интернет вещей (IIoT). К ним относятся промышленные сетевые экраны, системы предотвращения вторжений, специализированные VPN, решения для контроля целостности проектов для АСУ ТП и многие другие.

Второе новое направление DeepTech Cybersecurity – «Киберучения и цифровые двойники» – охватит технологии для отработки практических навыков защиты и исследования киберугроз на копиях реальных предприятий, которые воспроизводят аппаратную и программную части инфраструктур. Такие технологии востребованы для создания киберполигонов – относительно нового сегмента информационной безопасности, который сейчас находится в фазе активного роста.

В качестве дополнения к направлению «Мониторинг и выявление инцидентов кибербезопасности» в программу вошло третье новое направление – «Инструменты компьютерной криминалистики» (Digital Forensics and Incident Response, DFIR). Оно охватит технологии и инструменты цифровой криминалистики/форензики, которые позволяют выявлять, расследовать инциденты кибербезопасности, собирать доказательную базу, строить прогнозы и минимизировать сопутствующие риски.

Финалисты DeepTech Cybersecurity получат возможность протестировать решения на Национальном киберполигоне в реальных сценариях киберучений, презентовать решения на крупнейшей конференции SOC-Форум 2022, а также привлечь грантовую поддержку и стратегические инвестиции. Наиболее зрелые технологические стартапы смогут провести коммерческие пилоты в целевых клиентах при поддержке «РТК-Солар».

Более подробная информация на сайте: https://deeptech.sk.ru/ 

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