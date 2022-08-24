Общество 24.08.2022 в 17:36

Вакцинация против СОVID-19 в Бурятии идет без энтузиазма

Всемирная организация здравоохранения распространила неожиданное сообщение о вакцинах
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Текст: Дмитрий Родионов
Вакцинация против СОVID-19 в Бурятии идет без энтузиазма
"Номер один"
Организаторы здравоохранения полагают, что нет особого смысла продолжать вакцинацию прививками, заточенными под «старые» штаммы COVID-19, поскольку их эффективность против новых вызывает вопросы. В Бурятии рекомендации ВОЗ восприняли с пониманием.

ВОЗ отмечает, что людям нужно остановиться, если они уже сделали основную вакцинацию в два укола, а также получили третью дозу. Четвертый укол делать не рекомендуется всем, кто не входит в группу риска: пожилые и лица с хроническими заболеваниями.

Рекомендации ВОЗ исходят из того, что осенью должны появиться обновленные варианты вакцин от коронавируса. Поэтому делать дополнительные уколы не имеет смысла.

Напомним, что, по данным Управления Роспотребнадзора по Бурятии, на 22 августа 2022 года первично привито 505 118 человек (70,2% от взрослого населения), а завершили первичную вакцинацию 410 018 человек (66,7% от взрослого населения). Повторную вакцинацию (третью прививку) начали 211 712 человек в Бурятии. Завершили же ее, поставив четвертую прививку, лишь 184 548 человек. Как видим, число привитых в четвертый раз в несколько раз меньше того количества, что было достигнуто с лета и осени 2021 года, когда в республике бушевал опасный штамм дельта.

Между тем в Бурятии рекомендации по приостановке вакцинации встретили с пониманием.

«Население и так не спешит вакцинироваться, поскольку прежний страх давно прошел, ведь омикрон не сравнить ни с первым, «уханьским» вариантом, ни с дельтой»

- говорит кандидат медицинских наук Инга Номоева. 

По словам медика, само заболевание проходит сегодня в стертых формах, а поставить диагноз заболевания через сдачу теста хотят не все. Многие не хотят платить за тесты, чтобы «провериться». 

К тому же омикрон, по словам Инги Номоевой, в значительной степени ослабел.

«Если раньше симптомами COVID-19 были высокая температура, отсутствие обоняния, кашель и одышка, то теперь чаще всего он протекает по типу легкого ОРВИ, а характерным признаком омикрона является жидкий стул»

- продолжает медик.

В результате многие заболевшие думают, что просто «съели что-то несвежее», и не обращаются в лечебные учреждения. И уж тем более не спешат вакцинироваться после «расстройства кишечника».

По словам Инги Номоевой, еще одним фактором, не способствующим активизации вакцинации, является сокращение объема выплат медикам с июля этого года. Когда, напомним, постановлением правительства РФ «ковидные» выплаты  заменили на фиксированную 25%-ную надбавку к окладам. В результате реальные доходы медиков сократились почти в два раза. И сегодня в Бурятии наблюдается нехватка врачей и медсестер. А ведь именно медики настойчиво убеждали в прошлогодние прививочные компании о необходимости прививаться. Что касается рекомендаций ВОЗ, то необходимо выполнять их,  говорят медики. Хотя в минздраве РБ пока планов не меняют. 

«Официальной информации от минздрава РФ не поступало»

- сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии относительно рекомендаций ВОЗ о приостановке прививок «старыми» вакцинами.

Дмитрий Родионов, «Номер один».
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прививка коронавирус

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