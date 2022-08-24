Общество 24.08.2022 в 17:37

Житель Гусиноозерска обвиняется в покушении на убийство знакомого

Убить приятеля злоумышленнику помещали очевидцы, которые выбили из рук нападавшего нож
A- A+
Текст: Номер один
Житель Гусиноозерска обвиняется в покушении на убийство знакомого
В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 37-летнего местного жителя, обвиняемого в «покушении на убийство», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

Следствием установлено, что обвиняемый проживал в городе Гусиноозерске. С прошлой осени у него поселился приятель, с которым они поначалу вместе злоупотребляли спиртным, а позже начали регулярно ссориться из-за различных бытовых проблем.

Днем 23 апреля нынешнего мужчины после употребления алкогольных напитков вновь поссорились, после чего обвиняемый взял с собой из дома нож и ушел в гости к знакомому. Позднее приятель пришел туда же и во дворе стал предъявлять претензии, связанные с повреждением его мотоцикла. Во время ссоры между мужчинами произошла потасовка, в ходе которой обвиняемый выхватил из рукава нож и нанес им удар в живот противника.

Дальнейшим действиям, направленным на убийство, помещали очевидцы, которые находились рядом и выбили из рук нападавшего нож. Потерпевшего госпитализировали. В результате своевременно оказанной медицинской помощи врачам удалось сохранить ему жизнь.    

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: buryatia.sledcom.ru
Теги
преступность убийство покушение суд

Все новости

В Улан-Удэ обсудили ход реализации постановления СФ о господдержке СЭР Бурятии
24.08.2022 в 18:06
В Бурятии беспечные подростки едва не спалили восьмиквартирный дом
24.08.2022 в 17:57
Житель Гусиноозерска обвиняется в покушении на убийство знакомого
24.08.2022 в 17:37
Вакцинация против СОVID-19 в Бурятии идет без энтузиазма
24.08.2022 в 17:36
«Ростелеком-Солар» и Фонд «Сколково» продлили прием заявок во всероссийскую программу скаутинга технологий кибербезопасности
24.08.2022 в 17:33
Сенаторы берут на особый контроль перевод частного сектора Улан-Удэ на электроотопление
24.08.2022 в 17:22
В Бурятии найдено тело 48-летнего мужчины, потерявшегося в тайге
24.08.2022 в 16:56
В Бурятии «Движение отцов» организовало поход по большой Байкальской тропе
24.08.2022 в 16:53
В Бурятии администрацию района через суд обязали убрать свалку
24.08.2022 в 16:46
Игорь Шутенков: «Новые технологии не заменят таланта педагога»
24.08.2022 в 16:26
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 августа

Читайте также
Вакцинация против СОVID-19 в Бурятии идет без энтузиазма
Всемирная организация здравоохранения распространила неожиданное сообщение о вакцинах
24.08.2022 в 17:36
«Ростелеком-Солар» и Фонд «Сколково» продлили прием заявок во всероссийскую программу скаутинга технологий кибербезопасности
DeepTech Cybersecurity – первая общероссийская программа поиска и развития технологических команд в сфере кибербезопасности
24.08.2022 в 17:33
Сенаторы берут на особый контроль перевод частного сектора Улан-Удэ на электроотопление
Глава Бурятии Алексей Цыденов и члены Совета Федерации обсудили в Улан-Удэ вопросы развития энергетики в республике
24.08.2022 в 17:22
В Бурятии найдено тело 48-летнего мужчины, потерявшегося в тайге
Оно находилось в 1,5 км от фермы, где он работал; причину смерти установит экспертиза
24.08.2022 в 16:56
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru