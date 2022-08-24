Житель Гусиноозерска обвиняется в покушении на убийство знакомого

В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 37-летнего местного жителя, обвиняемого в «покушении на убийство», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.Следствием установлено, что обвиняемый проживал в городе Гусиноозерске. С прошлой осени у него поселился приятель, с которым они поначалу вместе злоупотребляли спиртным, а позже начали регулярно ссориться из-за различных бытовых проблем.Днем 23 апреля нынешнего мужчины после употребления алкогольных напитков вновь поссорились, после чего обвиняемый взял с собой из дома нож и ушел в гости к знакомому. Позднее приятель пришел туда же и во дворе стал предъявлять претензии, связанные с повреждением его мотоцикла. Во время ссоры между мужчинами произошла потасовка, в ходе которой обвиняемый выхватил из рукава нож и нанес им удар в живот противника.Дальнейшим действиям, направленным на убийство, помещали очевидцы, которые находились рядом и выбили из рук нападавшего нож. Потерпевшего госпитализировали. В результате своевременно оказанной медицинской помощи врачам удалось сохранить ему жизнь.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: buryatia.sledcom.ru