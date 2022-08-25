В ТГК-14 «поклялись кровью», что не будут снижать температуру теплоносителя этой зимой

«Но последние два-три сезона мы работали с графиком в 108 - 109 °C, - признался он. Хотя в прошлом году город утвердил температурный график подачи в 136 °C, ТГК-14 упорно продолжала недогревать, работая по своему температурному графику в 110 °C. И никто никого не наказал»

«Гендиректор кровью поклялся не снижать» - весьма рискованно заявил г-н Соболев.

«Сети надо вовремя ремонтировать, чтобы их состояние было удовлетворительным, тогда можно обойтись без 2 млрд рублей, которыми нас пугают. Это просто отговорки, ведь, подписывая с городом договор аренды в 2012 году, ТГК-14 принимала сети в свою ответственность с температурным графиком куда более высоким – 150 °C. И которые соответствовали требованием «повышенной опасности».

«Вместе с представителями ВЭБ будет рассмотрен вопрос о выделении 30 млрд рублей на достройку станции с собственной генерацией в 230 МВт, - сообщил Евгений Луковников. - С таким ресурсом мы наверняка закроем котельные Загорска и Авиационного завода, переведя нагрузку на ТЭЦ-2, и улучшим экологическую обстановку в городе».



«В этом году правительство Бурятии согласилось с депутатами и согласовало включение в программу социально-экономического развития республики такого индикатора, как процент оснащения теплосчетчиками в республике» - сообщил Егор Олзоев.

Совещание в правительстве Бурятии, состоявшееся на прошлой неделе по поручению полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, тем не менее так и не привело к решению вопроса о дефиците тепловой мощности в городе. Правда представители ПАО «ТГК-14» сообщили, что руководство «поклялось не снижать утвержденную ранее температуру теплоносителя этой зимой». Что уже хорошо - будет с кого спрашивать, когда что-нибудь пойдет не так.Совещание по температурным графикам подачи тепла в квартиры улан-удэнцев, сопровождавшейся постоянными жалобами потребителей, прошло в правительстве РБ под председательством зампреда Евгения Луковникова.Неожиданное признательное заявление на нем сделал Андрей Соболев, директор «Улан-Удэнского энергетического комплекса» ПAO «TГK-14».По его словам, «мы выше 110 °C тепла никогда не грели по факту». Напомним, что в «нулевые», до прихода ТГК-14, согласно ранее утвержденным графикам, энергетики обязались подавать воду в систему отопления в 150 °C тепла, а затем ТГК-14 снизила температурный график до 136 °C.Более холодные температуры нагрева г-н Соболев мотивировал тем, что если нагревать теплоноситель до 136 °C, то «объект был бы признан повышенно опасным и пришлось бы изыскивать 2 млрд рублей для приведения в соответствие».Тем не менее в ТГК-14 в этом году все же намерены увеличить температуру подачи горячей воды в систему отопления до 114 °C.Видимо, управленец имел в виду нового гендиректора ПАО «ТГК-14» Александра Николаенко, назначенного весной этого года после смены собственников в компании.По словам Соболева, даже небольшое поднятие температуры в прошедшем сезоне снизило число жалоб улан-удэнцев.Тем не менее автор обращения к полпреду президента РФ Юрию Трутневу, член городского штаба по подготовке к зиме Владимир Афанасьев отметил, что ссылки на недогрев из-за необходимости соответствия режиму сетей как объекта повышенной опасности надуманы.По словам эксперта, за время своей деятельности ТГК-14 привела имущество города (сети) в такое «замечательное» состояние, что требуется аж 2 млрд рублей на ремонты - для обеспечения более высоких, чем сегодня, тепловых графиков. Владимир Афанасьев заявил, что в городе должен соблюдаться график в 150 °C, чтобы «гарантированно не было жалоб на холод в квартирах зимой».И подчеркнул, что для этого надо не демонтировать, согласно планам ТГК-14, мазутные котлы №12 и №13 на ТЭЦ-1. А, наоборот, запустить их в эксплуатацию, когда наступят холода.- Мощность ТЭЦ-2 также надо увеличивать, возможности для этого есть, - заявил он.Зампред Евгений Луковников, в свою очередь, отметил, что в республику скоро приедет группа сенаторов и руководство ТГК-14, которые обсудят предстоящую реализацию проекта по достройке ТЭЦ-2.Однако Владимир Афанасьев заметил, что «это лишь перспектива на три-четыре года или более, а городу надо жить уже сейчас с дефицитом тепла».Также участники совещания обратили внимание на существенную разницу между договорными нагрузками по теплу и заявляемыми ТГК-14. То есть по договорам с потребителями Улан-Удэ фигурируют одни суммы, а в ТГК-14 - другие.- И по факту энергетики поставляют меньше тепла, чем указано в договорах с потребителями, - сообщил Владимир Афанасьев.Во многом это стало следствием того, что разница между договорными и отпускными нагрузками велика, а проверить энергетиков невозможно из-за слабого контроля за работой ТГК-14 со стороны властей. К тому же потребители, не имеющие теплосчетчиков, оплачивают за тепло по крайне высоким нормам потребления, а не за фактически поставленное тепло.Об этом, в частности, заявил депутат Хурала, зампредседателя комитета по экономической политике Егор Олзоев. Он отметил, что теплосчетчиками оснащено всего 40% домов в Улан-Удэ.Мера актуальна - без теплосчетчиков жители многоквартирных домов переплачивают как минимум в два раза за тепло. Фактически все остается в предстоящем отопительном сезоне как прежде.Дмитрий Родионов, «Номер один».