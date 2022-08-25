В Бурятии автоледи без прав, трижды пойманная за рулем пьяной, запутала судей беременностью

В Бурятии Кабанский районный суд в июне вынес приговор в отношении местной жительницы. Она признана виновной в «управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления», сообщили в прокуратуре республики.Ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 2 месяца со штрафом в размере 200 тыс рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 5 лет. Наказание в виде лишения свободы было отсрочено на период беременности осужденной и достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста.Государственный обвинитель оспорил приговор в апелляционном порядке в связи с тем, что применение отсрочки не позволит достигнуть исправления осужденной. Женщина, никогда не получавшая водительского удостоверения, будучи дважды привлеченной к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения к штрафу, который не оплатила, вновь управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.Верховный суд республики согласился с доводами прокурора. Кроме того, в ходе рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной инстанции выяснилось и то, что осужденная не является беременной.С учетом изложенного суд апелляционной инстанции постановил отменить отсрочку исполнения наказания и направить осужденную для отбывания срока в колонию-поселение.Фото: pixabay.com