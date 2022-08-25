Общество 25.08.2022 в 08:54

Монголия больше не будет вводить запрет на экспорт мяса

Экспорт был временно приостановлен 8 июня этого года для инспекции мясоперерабатывающих предприятий
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Текст: Номер один
Монголия больше не будет вводить запрет на экспорт мяса
Монголия сегодня начинает экспортировать термически обработанное мясо. Это стало возможным после того, как Кабинет министров на очередном заседании заслушал отчет об экспортных данных мяса и мясопродуктов, представленный министерством сельского хозяйства, продовольствия и легкой промышленности, сообщает МОНЦАМЭ.

В связи с этим министр продовольствия и сельского хозяйства Загджавын Мэндсайхан во время пресс-конференции для СМИ представил решения, принятые на этом заседании.

«Экспорт термически обработанного мяса был временно приостановлен 8 июня этого года, и профессиональная контрольная организация провела инспекцию мясоперерабатывающих предприятий. По результатам этой проверки 5720 тонн термически обработанной конины от 11 предприятий с лицензией на экспорт и 3817 тонн конины от 7 предприятий были признаны соответствующими гигиеническим требованиям для экспорта. Рассмотрев этот вопрос на сегодняшнем очередном заседании, правительство дало разрешение на экспорт вышеуказанные 9537,6 тыс тонн мяса», - прокомментировал министр, добавив, что запрет на экспорт мяса в будущем вводиться не будет.

По словам З.Мэндсайхана, министерство сельского хозяйства будет полностью поддерживать экспорт мяса и будет предъявлять требования только к соблюдению гигиенических норм.

Фото: montsame.mn
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