Общество 25.08.2022 в 08:54
Монголия больше не будет вводить запрет на экспорт мяса
Экспорт был временно приостановлен 8 июня этого года для инспекции мясоперерабатывающих предприятий
Текст: Номер один
Монголия сегодня начинает экспортировать термически обработанное мясо. Это стало возможным после того, как Кабинет министров на очередном заседании заслушал отчет об экспортных данных мяса и мясопродуктов, представленный министерством сельского хозяйства, продовольствия и легкой промышленности, сообщает МОНЦАМЭ.
В связи с этим министр продовольствия и сельского хозяйства Загджавын Мэндсайхан во время пресс-конференции для СМИ представил решения, принятые на этом заседании.
«Экспорт термически обработанного мяса был временно приостановлен 8 июня этого года, и профессиональная контрольная организация провела инспекцию мясоперерабатывающих предприятий. По результатам этой проверки 5720 тонн термически обработанной конины от 11 предприятий с лицензией на экспорт и 3817 тонн конины от 7 предприятий были признаны соответствующими гигиеническим требованиям для экспорта. Рассмотрев этот вопрос на сегодняшнем очередном заседании, правительство дало разрешение на экспорт вышеуказанные 9537,6 тыс тонн мяса», - прокомментировал министр, добавив, что запрет на экспорт мяса в будущем вводиться не будет.
По словам З.Мэндсайхана, министерство сельского хозяйства будет полностью поддерживать экспорт мяса и будет предъявлять требования только к соблюдению гигиенических норм.
Фото: montsame.mn
В связи с этим министр продовольствия и сельского хозяйства Загджавын Мэндсайхан во время пресс-конференции для СМИ представил решения, принятые на этом заседании.
«Экспорт термически обработанного мяса был временно приостановлен 8 июня этого года, и профессиональная контрольная организация провела инспекцию мясоперерабатывающих предприятий. По результатам этой проверки 5720 тонн термически обработанной конины от 11 предприятий с лицензией на экспорт и 3817 тонн конины от 7 предприятий были признаны соответствующими гигиеническим требованиям для экспорта. Рассмотрев этот вопрос на сегодняшнем очередном заседании, правительство дало разрешение на экспорт вышеуказанные 9537,6 тыс тонн мяса», - прокомментировал министр, добавив, что запрет на экспорт мяса в будущем вводиться не будет.
По словам З.Мэндсайхана, министерство сельского хозяйства будет полностью поддерживать экспорт мяса и будет предъявлять требования только к соблюдению гигиенических норм.
Фото: montsame.mn