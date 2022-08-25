Модернизация правобережных очистных сооружений в Улан-Удэ вышла на новый этап

В Улан-Удэ на правобережных очистных сооружениях Селенги е началось возведение зданий термической сушки, цеха механического обезвоживания, озонаторной станции и блока фильтров доочистки первой ступени, также ведется работа по устройству основания сооружений биологической очистки аэротэнк.К реконструкции коммунальной инфраструктуры приступила новая подрядная организация ФАУ «РосКапСтрой». Завершить работы планируют в конце 2024 года. Отметим, что модернизация очистных сооружений позволит снизить негативное воздействие на озеро Байкал. Реализация масштабного проекта стала возможной благодаря федеральной программе «Сохранение озера Байкал» нацпроекта «Экология», сообщили в минстрое Бурятии.К строительным работам подрядная организация приступила в июле 2022 года. Теперь продолжится модернизация, которая была начата ранее, в ходе которой будут построены две линии биологической очистки, а также сооружения доочистки стоков и обработки осадка.«Сейчас на объекте работает 70 человек. Здесь ведутся земляные работы и устройство фундаментов. Идут работы по устройству котлована аэротэнка первой линии, а также устройство подпорных стен», - рассказал начальник производственно-технического отдела подрядной организации Игорь Михайлов.Старые сооружения были построены ещё в 70-х годах прошлого века. В связи с необходимостью обеспечивать сохранность озера Байкал, было принято решение провести реконструкцию объекта.«После реконструкции мощность правобережных очистных сооружений составит 130 тысяч кубометров в сутки, с возможностью ее увеличения до 185 тысяч кубометров в сутки. Это будет достаточно для полноценной очистки сточных вод правобережной части города Улан-Удэ», - отметил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.Стоимость реконструкции очистных составит более 12 млрд рублей. Средства будут выделены из федерального бюджета.«Улан-Удэ находится на берегу реки Селенга, впадающей в озеро Байкал. Поэтому реконструкция этого объекта коммунальной инфраструктуры крайне необходима для улучшения экологии озера. После реконструкции очистных сооружений сточные воды должны будут очищаться до уровня, соответствующего современным российским нормам. Они регулируются 83-м приказом минприроды России. В конечном итоге модернизированные системы очистки стоков будут способствовать улучшению экологии Байкала», - подчеркнул министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.Завершить реконструкцию объекта планируют в декабре 2024 года, а ввести в эксплуатацию в начале 2025 года.Напомним, реконструкция очистных сооружений началась в 2017 году. За это время уже был построен первый пусковой комплекс, который подразумевает собой блок механической очистки, подводящие каналы, радиальных песколовок и отводящие каналы. Также началось строительство второго пускового комплекса. Это биореактор, блок воздуходувной станции, блок фильтров, блок ультрафиолетовой очистки, а также три трансформаторные подстанции. После чего, в связи с изменениями в законодательстве, поменялись требования к качеству сбрасываемых вод и появилась необходимость провести корректировку проектной документации.Фото: egov-buryatia.ru