Численность сибирского шелкопряда подсчитают в Окинском районе Бурятии

«Работы будут проводиться в течение 10 дней. Полученные в ходе мониторинга данные позволят оценить динамику численности насекомого, выявить ее нарастание, а также спрогнозировать возникновение новых очагов вредителя и возможное повреждения лесов. О результатах работ по учету численности вредного организма в Окинском лесничестве будет сообщено позднее» - сообщает пресс-служба филиала ФБУ "Рослесозащита" "Центр защиты леса Республики Бурятия".

В рамках государственного задания ФБУ «Рослесозащита» сотрудники Центра защиты леса Республики Бурятия отправились в Окинский район, для проведения работ по государственному лесопатологическому мониторингу. Им предстоит произвести учет численности сибирского шелкопряда в Окинском лесничестве Сорокского участкового лесничества.В рамках работ по инвентаризации очагов вредных организмов сотрудникам бурятского филиала Рослесозащиты предстоит обследовать свыше 11 тыс. га. хвойных насаждений лесничества.