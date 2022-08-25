Общество 25.08.2022 в 10:40

Численность сибирского шелкопряда подсчитают в Окинском районе Бурятии

Сотрудникам бурятского филиала Рослесозащиты предстоит обследовать свыше 11 тысяч гектаров леса
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Текст: Нина Павлова
Численность сибирского шелкопряда подсчитают в Окинском районе Бурятии
pixabay.com
В рамках государственного задания ФБУ «Рослесозащита» сотрудники Центра защиты леса Республики Бурятия отправились в Окинский район, для проведения работ по государственному лесопатологическому мониторингу. Им предстоит произвести учет численности сибирского шелкопряда в Окинском лесничестве Сорокского участкового лесничества.

В рамках работ по инвентаризации очагов вредных организмов сотрудникам бурятского филиала Рослесозащиты предстоит обследовать свыше 11 тыс. га. хвойных насаждений лесничества.

«Работы будут проводиться в течение 10 дней. Полученные в ходе мониторинга данные позволят оценить динамику численности насекомого, выявить ее нарастание, а также спрогнозировать возникновение новых очагов вредителя и возможное повреждения лесов. О результатах работ по учету численности вредного организма в Окинском лесничестве будет сообщено позднее»

- сообщает пресс-служба филиала ФБУ "Рослесозащита" "Центр защиты леса Республики Бурятия".
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