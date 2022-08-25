Общество 25.08.2022 в 10:54

Бизнесменам Улан-Удэ предложили поучаствовать в строительстве ледового городка

Любой желающий может установить свою скульптуру на площади Советов
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Текст: Нина Павлова
Бизнесменам Улан-Удэ предложили поучаствовать в строительстве ледового городка
ulan-ude-info.ru
Все желающие предприниматели, руководители предприятий и организаций могут принять участие в создании новогоднего городка – 2022 на главной площади Советов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Улан-Удэ.
 
Концепция праздничного убранства предусматривает размещение ледяных скульптур ведущих предприятий и организаций Бурятии. Места будут предоставлять бесплатно.

«Чтобы ваши скульптуры были интересными для детей и взрослых, Комитет городского хозяйства и Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ могут помочь в подготовке эскиза и подборе организации по изготовлению ледяной скульптуры»

- призвали в городской администрации.
Заявки в Комитет городского хозяйства принимаются до 1 сентября 2022 г. по электронным адресам: kgh@ulan-ude-eg.ru, konstantinovaNB@ulan-ude-eg.ru
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