Бизнесменам Улан-Удэ предложили поучаствовать в строительстве ледового городка

«Чтобы ваши скульптуры были интересными для детей и взрослых, Комитет городского хозяйства и Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ могут помочь в подготовке эскиза и подборе организации по изготовлению ледяной скульптуры» - призвали в городской администрации.

Заявки в Комитет городского хозяйства принимаются до 1 сентября 2022 г. по электронным адресам: kgh@ulan-ude-eg.ru, konstantinovaNB@ulan-ude-eg.ru

Все желающие предприниматели, руководители предприятий и организаций могут принять участие в создании новогоднего городка – 2022 на главной площади Советов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Улан-Удэ.Концепция праздничного убранства предусматривает размещение ледяных скульптур ведущих предприятий и организаций Бурятии. Места будут предоставлять бесплатно.