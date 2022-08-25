Общество 25.08.2022 в 10:59
В Улан-Удэ возобновили рейды по проверке соблюдения масочного режима
Мобильные группы проверили соблюдение антиковидных мер в ТЦ «Гэлакси» и в общественном транспорте
Текст: Нина Павлова
В Улан-Удэ возобновились рейды по проверке соблюдения масочного режима. Мобильные группы проверили соблюдение антиковидных мер в ТЦ «Гэлакси» и в общественном транспорте – на остановке «Бизнес-Инкубатор», сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.
17 августа были внесены изменения в Указ Главы Бурятии, согласно которым в закрытых помещениях, на массовых мероприятиях и в общественном транспорте установлен масочный режим. Меры приняты из-за роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.
Согласно статье 15.1. закона РБ об административных нарушениях, за несоблюдение санэпидрежима можно получить предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от 500 до 1,5 тыс рублей; на должностных лиц – от 2,5 тыс рублей до 7,5 тыс рублей, на юридических лиц - от 12,5 тыс до 25 тысяч рублей.
«Мы начали проводить объезды – беседуем с руководителями организаций, магазинов, торговых центров. Наша работа, прежде всего, не наказать, а провести профилактическую работу, предупредить, чтобы граждане относились ответственно к своему здоровью и здоровью близких»- сказал начальник отдела предпринимательства и развития инфраструктуры потребительского рынка Комитета по транспорту Баир Дрыганов.
17 августа были внесены изменения в Указ Главы Бурятии, согласно которым в закрытых помещениях, на массовых мероприятиях и в общественном транспорте установлен масочный режим. Меры приняты из-за роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.
«Мы проверяем все городские маршруты – и автобусы, и трамваи. Пока что рейды проходят два раза в неделю. Хочется напомнить, что ношение масок в общественном транспорте – это обязательное требование как для водителей, так и для пассажиров»- сказал консультант отдела организации пассажирских перевозок Комитета по транспорту Роман Заборский.
Согласно статье 15.1. закона РБ об административных нарушениях, за несоблюдение санэпидрежима можно получить предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от 500 до 1,5 тыс рублей; на должностных лиц – от 2,5 тыс рублей до 7,5 тыс рублей, на юридических лиц - от 12,5 тыс до 25 тысяч рублей.
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