В Улан-Удэ возобновили рейды по проверке соблюдения масочного режима

«Мы начали проводить объезды – беседуем с руководителями организаций, магазинов, торговых центров. Наша работа, прежде всего, не наказать, а провести профилактическую работу, предупредить, чтобы граждане относились ответственно к своему здоровью и здоровью близких» - сказал начальник отдела предпринимательства и развития инфраструктуры потребительского рынка Комитета по транспорту Баир Дрыганов.

«Мы проверяем все городские маршруты – и автобусы, и трамваи. Пока что рейды проходят два раза в неделю. Хочется напомнить, что ношение масок в общественном транспорте – это обязательное требование как для водителей, так и для пассажиров» - сказал консультант отдела организации пассажирских перевозок Комитета по транспорту Роман Заборский.

В Улан-Удэ возобновились рейды по проверке соблюдения масочного режима. Мобильные группы проверили соблюдение антиковидных мер в ТЦ «Гэлакси» и в общественном транспорте – на остановке «Бизнес-Инкубатор», сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.17 августа были внесены изменения в Указ Главы Бурятии, согласно которым в закрытых помещениях, на массовых мероприятиях и в общественном транспорте установлен масочный режим. Меры приняты из-за роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.Согласно статье 15.1. закона РБ об административных нарушениях, за несоблюдение санэпидрежима можно получить предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от 500 до 1,5 тыс рублей; на должностных лиц – от 2,5 тыс рублей до 7,5 тыс рублей, на юридических лиц - от 12,5 тыс до 25 тысяч рублей.