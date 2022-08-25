За сутки в Улан-Удэ откачали 5,5 тысяч кубов дождевой воды

Комбинат по благоустройству за одни сутки откачал 5,5 тыс. кубов дождевой воды с городских дорог. В ночь с 24 на 25 августа в городе снова прошёл сильный дождь, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.С 5 утра на откачку луж с городских дорог выехали семь вакуумных машин. С 7 утра сотрудники Комбината приступили к откачке дождевых вод с помощью мотопомп. На данный момент откачано 900 кубов дождевых вод, а это около 129 вакуумных машин. Работы сейчас продолжаются.В первую очередь силы были направлены на участки, где скопилось большое количество воды: ул. Жердева, ост. Интерьер и ТСК, рынок «Туяа», 102 мкрн, Читинский переезд и др.Отметим, на некоторых местах дорожно-транспортной сети ливневые канализации не сразу справляются с большими потоками воды, для ее отвода требуется некоторое время. В местах, где ливневок нет, лужи откачивает спецтехника.Жители города могут оставить заявку на откачку луж по телефонам круглосуточной диспетчерской Комбината: 379-646, 380-838.