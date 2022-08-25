В Бурятии за получение более 5 млн руб взяток перед судом предстанет экс-руководитель одного из подразделений ВСЖД

В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя одного из структурных подразделений Восточно-Сибирской железной дороги. Противоправная деятельность обвиняемого пресечена оперативниками Северобайкальского линейного отдела МВД России на транспорте и УФСБ России по Бурятии, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского Линейного управления МВД России на транспорте.Бывшему начальнику Северобайкальской дистанции сигнализации, централизации и блокировки - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры – инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями, получение взяток и мошенничество. Всего 30 эпизодов преступлений.По данным следствия, обвиняемый, являясь должностным лицом, с июня 2017 года по август 2021 года, находясь в городе Северобайкальске, давал указания специалистам по управлению персоналом возглавляемого им подразделения о переводе подчиненных работников с занимаемых ими должностей на временное замещение вышестоящих должностей с соответствующим повышением оклада. За совершение этих противоправных действий фигурант незаконно потребовал от указанных лиц и впоследствии получил деньги в общей сумме свыше 1,8 млн рублейС декабря 2020 года по июль 2021 года обвиняемый, используя свое должностное положение в корыстных целях, поставил в зависимое положение работников структурного подразделения и путем вымогательства лично получил от них взятку в общей сумме 148 тыс рублей. С июня 2020 года по август 2021 года из корыстных побуждений фигурант незаконно давал указания работникам дистанции выполнять в рабочее время обустройство его дачного участка.Кроме этого, с октября 2017 года по июль 2021 года обвиняемый получил взятку в виде денег, имущества и услуг имущественного характера в сумме свыше 3,3 млн рублей за оказание содействия при выполнении комплекса строительно-монтажных работ по строительству объектов на Восточно-Сибирской железной дороге, за трудоустройство, а также за подписание актов технического обслуживания устройств и средств на объектах дистанции.Вину в совершении инкриминируемых преступных деяний фигурант не признал.Следователями Восточно-Байкальского следственного отдела на транспорте проведен значительный комплекс следственных и процессуальных действий, собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело с утвержденным и.о. Байкальского транспортного прокурора обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.Фото и видео: zapsib-sut.sledcom.ru