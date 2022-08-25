Митрополит Иосиф перенес серьезные операции на сердце и сонной артерии

В начале июля глава Бурятской митрополии митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф был госпитализирован в московский Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева для проведения крайне необходимых серьезных операций на сердце и сонной артерии, сообщает сайт «Православная Бурятия».«В течение всего этого времени в храмах и в домашней молитве о здравии архипастыря и об успешном совершении операций молились духовенство и миряне. Кроме того паломники, путешествуя по святым местам за рубежом подавали записки о здравии владыки. В период лечения владыка не оставлял управление Улан-Удэнской и Бурятской епархией и по возможности держал все под своим пристальным архипастырским контролем», - говорится в релизе.Митрополит Иосиф выражает глубокую благодарность и признательность всем за молитвы, внимание и тепло, которые он ощущал в течение всего этого времени. Благодаря этой духовной поддержке операционные и послеоперационные периоды проходили в плановом режиме.В настоящее время митрополит Иосиф в полной мере возвратился к совершению богослужений и исполнению своих обязанностей.Фото: pravoslavnaya-buryatiya.ru