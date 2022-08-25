Общество 25.08.2022 в 11:42

Митрополит Иосиф перенес серьезные операции на сердце и сонной артерии

Послеоперационные периоды проходили в плановом режиме, владыка возвратился к  исполнению своих обязанностей
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Митрополит Иосиф перенес серьезные операции на сердце и сонной артерии
В начале июля глава Бурятской митрополии митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф был госпитализирован в московский Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева для проведения крайне необходимых серьезных операций на сердце и сонной артерии, сообщает сайт «Православная Бурятия».

«В течение всего этого времени в храмах и в домашней молитве о здравии архипастыря и об успешном совершении операций молились духовенство и миряне. Кроме того паломники, путешествуя по святым местам за рубежом подавали записки о здравии владыки. В период лечения владыка не оставлял управление Улан-Удэнской и Бурятской епархией и по возможности держал все под своим пристальным архипастырским контролем», - говорится в релизе.

Митрополит Иосиф выражает глубокую благодарность и признательность всем за молитвы, внимание и тепло, которые он ощущал в течение всего этого времени. Благодаря этой духовной поддержке операционные и послеоперационные периоды проходили в плановом режиме.

В настоящее время митрополит Иосиф в полной мере возвратился к совершению богослужений и исполнению своих обязанностей.

Фото: pravoslavnaya-buryatiya.ru
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