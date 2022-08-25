Общество 25.08.2022 в 12:19

В Бурятии на строительство соцобъектов выделены дополнительные средства из-за корректировки стоимости контрактов

Из федерального бюджета республика получит еще 435 миллионов рублей
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Текст: Нина Павлова
В Бурятии на строительство соцобъектов выделены дополнительные средства из-за корректировки стоимости контрактов
egov-buryatia.ru
Правительство России одобрило бюджетную заявку минстроя Бурятии на увеличение финансирования строительства социально-значимых объектов. Так, из федерального бюджета республика получит дополнительно 435 миллионов рублей. Денежные средства распределят на 2022, 2023 и 2024 года.

Так в 2022 году правительство России дополнительно выделяет республике 362 миллиона рублей на строительство 3-х школ, 7 спортивных площадок, регионального центра по хоккею и пансионата для престарелых.

«В связи с пересмотром объемов контрактов и изменении стоимости работ мы подготовили бюджетную заявку на дополнительное финансирование строительства объектов. Сегодня по многим объектам вопрос решен. Кроме этого, еще 73 миллиона рублей из федерального бюджета предусмотрено на строительство других объектов, которым будет необходима помощь до конца 2024 года»

- рассказал зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.
  
Дополнительное финансирование получили следующие объекты:
1. Школа на 360 мест в селе Орлик Окинского района;
2. Школа на 275 мест в селе Курумкан Курумканского района;
3. Спортивная площадка в улусе Жаргаланта Селенгинского района;
4. Спортивная площадка на территории МБОУ "Курумканская СОШ №1" в селе Курумкан Курумканского района;
5. Спортивная площадка в посёлке Тапхар Иволгинского района;
6. Две спортивные площадки по ул. Опытная,1 в с. Максимиха Баргузинского района;
7. Спортивная площадка в поселке Бараты Селенгинского района;
8. Спортивная площадка по ул. Горовая в селе Харашибирь Мухоршибирского района;
9. Региональный центр по хоккею в Улан-Удэ;
10. Пансионат для престарелых граждан;
11. Школа искусств в селе Бичура.
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