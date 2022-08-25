Общество 25.08.2022 в 12:43

В Бурятии «черных» лесорубов будут находить даже темными ночами

С помощью беспилотников по ночам и камер видеофиксации в лесах в тайге или на пунктах приема  древесины
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии «черных» лесорубов будут находить даже темными ночами
В Бурятии следить за лесами будут беспилотники. Сейчас идут переговоры с представителями холдинга «Вертолёты России» о применении летательных аппаратов для защиты лесов и выявления «чёрных» лесорубов, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

«Беспилотник может находиться в полете до двух часов, дальность полета от 100 до 150 км. Также на этом беспилотном летательном аппарате есть инфракрасная оптика, что позволяет совершать облты в ночное время. В этом году мы запустим этот пилотный проект на территории Еравнинского и Заиграевского районов, поскольку именно в этих районах наиболее остро стоит вопрос незаконных рубок» - рассказал Дмитрий Баклашкин, и.о руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства.

Помочь лесникам в оперативном выявлении незаконных рубок должны и видеокамеры, которые будут работать в режиме онлайн. «Сейчас мы приобретаем две автономные видео-камеры, которые можно будет установить в лесу или на пунктах приема и отгрузки древесины. Это пока проект пилотный, поскольку мы столкнулись с проблемой – камере нужен будет устойчивый интернет-сигнал. Если такой метод хорошо себя покажет, то будем дальше увеличивать количество камер» - добавил  Дмитрий Баклашкин, и.о руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства.

Он выступил  на заседании комиссии по противодействию незаконной заготовки древесины под председательством зампреда правительства Бурятии Петра Мордовского. С докладом о проведенной за полугодие работе по борьбе с незаконной рубкой леса. С начала года лесники провели более 12 тысяч рейдовых мероприятий в лесах. Они выявили 491 случай незаконной заготовки древесины общим объёмом 15,1 тыс кубометров. При этом, более чем в половине случаев (274) установлены виновники нарушений. Однако, как показывает практика, изъятая техника, которая ранее фигурировала в незаконных рубках, вновь оказывается в лесу.

«К примеру, задержаны 2-3 человека за незаконную рубку. Их решением суда осуждают, и потом выясняется, что техника принадлежит не тому, кто уже осужден, а брату, свату, другу. И опять все возвращается на круги своя. Вот такие примеры есть» - говорит Виталий Шальков, глава Заиграевского района.

По итогам заседания, предложено проверять автомобили, перевозящие древесину, на дорогах общего пользования, а также внедрять средства фото-видео- фиксации в лесах и на пунктах приема и отгрузки древесины.

Фото: unsplash.com
Теги
лес черные лесорубы борьба дроны

Все новости

У «Молока Бурятии» хотели отобрать линию по розливу молока в тетрапакеты
25.08.2022 в 12:56
В Бурятии «черных» лесорубов будут находить даже темными ночами
25.08.2022 в 12:43
В Бурятии на строительство соцобъектов выделены дополнительные средства из-за корректировки стоимости контрактов
25.08.2022 в 12:19
Митрополит Иосиф перенес серьезные операции на сердце и сонной артерии
25.08.2022 в 11:42
В Бурятии за получение более 5 млн руб взяток перед судом предстанет экс-руководитель одного из подразделений ВСЖД
25.08.2022 в 11:18
За сутки в Улан-Удэ откачали 5,5 тысяч кубов дождевой воды
25.08.2022 в 11:11
В Улан-Удэ возобновили рейды по проверке соблюдения масочного режима
25.08.2022 в 10:59
Новые правила оплаты больничных
25.08.2022 в 10:56
Бизнесменам Улан-Удэ предложили поучаствовать в строительстве ледового городка
25.08.2022 в 10:54
Бурятстат: среднемесячная зарплата в республике превысила 50 тыс рублей
25.08.2022 в 10:48
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 августа

Читайте также
У «Молока Бурятии» хотели отобрать линию по розливу молока в тетрапакеты
Ожесточенная юридическая схватка по поводу имущества банкротного ООО добралась до оборудования
25.08.2022 в 12:56
В Бурятии на строительство соцобъектов выделены дополнительные средства из-за корректировки стоимости контрактов
Из федерального бюджета республика получит еще 435 миллионов рублей
25.08.2022 в 12:19
Митрополит Иосиф перенес серьезные операции на сердце и сонной артерии
Послеоперационные периоды проходили в плановом режиме, владыка возвратился к  исполнению своих обязанностей
25.08.2022 в 11:42
В Бурятии за получение более 5 млн руб взяток перед судом предстанет экс-руководитель одного из подразделений ВСЖД
Еще ему инкриминируются злоупотребление служебным положением и полномочиями, а также - мошенничество
25.08.2022 в 11:18
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru