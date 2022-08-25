В Бурятии «черных» лесорубов будут находить даже темными ночами

В Бурятии следить за лесами будут беспилотники. Сейчас идут переговоры с представителями холдинга «Вертолёты России» о применении летательных аппаратов для защиты лесов и выявления «чёрных» лесорубов, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).«Беспилотник может находиться в полете до двух часов, дальность полета от 100 до 150 км. Также на этом беспилотном летательном аппарате есть инфракрасная оптика, что позволяет совершать облты в ночное время. В этом году мы запустим этот пилотный проект на территории Еравнинского и Заиграевского районов, поскольку именно в этих районах наиболее остро стоит вопрос незаконных рубок» - рассказал Дмитрий Баклашкин, и.о руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства.Помочь лесникам в оперативном выявлении незаконных рубок должны и видеокамеры, которые будут работать в режиме онлайн. «Сейчас мы приобретаем две автономные видео-камеры, которые можно будет установить в лесу или на пунктах приема и отгрузки древесины. Это пока проект пилотный, поскольку мы столкнулись с проблемой – камере нужен будет устойчивый интернет-сигнал. Если такой метод хорошо себя покажет, то будем дальше увеличивать количество камер» - добавил Дмитрий Баклашкин, и.о руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства.Он выступил на заседании комиссии по противодействию незаконной заготовки древесины под председательством зампреда правительства Бурятии Петра Мордовского. С докладом о проведенной за полугодие работе по борьбе с незаконной рубкой леса. С начала года лесники провели более 12 тысяч рейдовых мероприятий в лесах. Они выявили 491 случай незаконной заготовки древесины общим объёмом 15,1 тыс кубометров. При этом, более чем в половине случаев (274) установлены виновники нарушений. Однако, как показывает практика, изъятая техника, которая ранее фигурировала в незаконных рубках, вновь оказывается в лесу.«К примеру, задержаны 2-3 человека за незаконную рубку. Их решением суда осуждают, и потом выясняется, что техника принадлежит не тому, кто уже осужден, а брату, свату, другу. И опять все возвращается на круги своя. Вот такие примеры есть» - говорит Виталий Шальков, глава Заиграевского района.По итогам заседания, предложено проверять автомобили, перевозящие древесину, на дорогах общего пользования, а также внедрять средства фото-видео- фиксации в лесах и на пунктах приема и отгрузки древесины.Фото: unsplash.com