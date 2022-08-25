У «Молока Бурятии» хотели отобрать линию по розливу молока в тетрапакеты

Ожесточенная юридическая схватка по поводу имущества банкротного ООО «Молоко Бурятии» добралась до оборудования, в свое время бывшего символом выхода компании на новые производственные высоты. Мы имеем в виду упаковочную линии производства западной компании «Тетра Пак». Когда «Молоко Бурятии» установило ее у себя и запустило в работу, это было на самом деле шагом вперед. Сегодня вокруг оборудования вспыхнули судебные споры - кому оно принадлежит и надо ли включить линию в общую конкурсную массу, чтобы потом продать и выручить деньги для расчетов с кредиторами «Молока Бурятии».Истец, конкурсный управляющий Юлия Рыбаченок, поставила цель включить линию в конкурсную массу. Ответчики, ООО «Агрохолдинг «Молоко Бурятии» и АО «Тетра Пак», сопротивлялись. Пикантности противостоянию придало то, что данная «тетрапаковская» линия является единственной в республике.История с «тетрапаковской» линией началась почти десять лет назад. 25 апреля 2013 года между «Тетра Паком» и «Молоком Бурятии» был заключен договор финансовой аренды (то есть лизинга). «Тетра Пак» предоставил бурятской компании во временное владение и пользование для предпринимательских целей комплект оборудования.Бурятская сторона обязалась производить оплату за оборудование согласно утвержденному графику, постепенно выкупая линию. Увы, лизингополучатель оказался не в состоянии добросовестно исполнять свои обязательства. В лучших капиталистических традициях «Тетра Пак» в одностороннем порядке расторг договор лизинга и прислал в офис молочного гиганта Бурятии уведомление на сей счет. Это произошло в 2017 году.Не ограничившись уведомлением, «Тетра Пак» подал в Арбитражный суд Москвы иск к бурятским «молочникам» о возврате имущества. Линия-то оставалась его собственностью. Решением московской Фемиды имущество было изъято и передано «Тетра Паку».В те годы также установлено, что «задолженность лизингополучателя составила 1 029 768,30 евро». Борясь за свои интересы, «Тетра Пак» подавал в суд иск и о взыскании с «Молока» долгов. Тогда стороны заключили мировое соглашение.«Лизингополучатель предмет лизинга не возвратил», - напомнил суд сейчас, когда рассматривалось нынешнее дело. А Юлия Рыбаченок заявила, что фактически разбор оборудования и его передача АО «Тетра Пак» не производилась, оборудование размещено в помещении должника, где и находится до настоящего времени.Разорвав деловые отношения с «Молоком», «Тетра Пак» действительно не стал вывозить линию из Бурятии. Она продана новосозданному ООО «Агрохолдинг «Молоко Бурятии». «Общая сумма контракта составила 3 074 678,43 евро», - отметил суд детали этой сделки.Данная цепочка событий – расторжение договора лизинга, последующая продажа оборудования «Агрохолдингу», цена продажи - насторожила Юлию Рыбаченок. Она посчитала, что фактически сумма оборудования уменьшена как раз на сумму ранее выплаченных лизинговых платежей.Управляющий заподозрила, что аффилированными, заинтересованными в отношении «Молока Бурятии» лицами (осведомленными о его неплатежеспособности и недостаточности активов) совершены действия по созданию цепочки событий, которые «привели к выбытию имущества в пользу аффилированного лица (то есть «Агрохолдинга». - Прим. ред.) с намерением причинения вреда имущественным правам кредиторов».Ответчики категорически не согласились, что у их действий были указанные цели, что они пошли на хитрости, использовали какие-то схемы по выводу имущества.К примеру, «Тетра Пак» отверг сомнения по поводу цены продажи линии. В компании утверждали, что оборудование значительное время эксплуатировалось «Молоком Бурятии» и его стоимость снизилась, отсюда, дескать, и такая цена. А продано оборудование именно «Агрохолдингу «Молоко Бурятии», так как этот хозяйствующий субъект предложил приобрести линию. Представители «Тетра Пака» одновременно заявили, что оборудование являлось их собственностью и не подлежало включению в конкурсную массу банкротящегося «Молока Бурятии».Суд, рассмотрев аргументы сторон, не поддержал сомнения Юлии Рыбаченок по поводу нездорового характера цепочки событий.По поводу первого события (расторжение договора лизинга) Фемида не услышала доводов, которые бы опровергли добросовестность этого поступка «Тетра Пака» как лизингодателя. «Доказательства того, что АО «Тетра Пак» является заинтересованным лицом по отношению к должнику («Молоку Бурятии». - Прим. ред.), в материалы дела представлены не были», - также констатировала судья.Соответственно, после прекращения лизинговых отношений с «Молоком» «тетрапаковцы», будучи собственниками упаковочной линии, имели право делать с ней все, что им взбрело бы голову. В том числе продать, кому захотят (второе событие).Суд не нашел в этих двух историях вреда правам и интересам кредиторов «Молока Бурятии».Собственником упаковочной линии остался купивший ее «Агрохолдинг «Молоко Бурятии». Видимо, так он им и продолжит быть, если апелляционный суд не разлучит их. Не исключаем, что Юлия Рыбаченок не даст решению легко вступить в силу, станет бороться и вскоре обжалует вердикт первой инстанции в апелляционном порядке.Банкротство «Молока Бурятии», бывшего флагмана молочной отрасли республики, идет уже очень долго. Процедуре пока не видно ни конца, ни края. Думаем, впереди нас ожидают новые интересные повороты.Петр Санжиев, «Номер один».