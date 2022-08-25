В Бурятии неожиданно и весьма значительно подорожали крупы
Между тем, по данным Росстата, цены на гречневую крупу в России в целом даже снижаются.
Цены на крупу гречневую в 53 субъектах Российской Федерации снизились на 0,1 - 5%, в 22 субъектах – на 5,1 - 9%. В Ненецком и Чукотском автономных округах цены не изменились. В восьми субъектах гречка подорожала на 0,4 - 3,3%, сообщает статистическое ведомство.
Бурятия в этом отношении выглядит некой ценовой аномалией.
«Весной этого года в республике был ажиотажный спрос на гречневую крупу, и цена выросла свыше 100 рублей за килограмм, но затем после определенных мер правительства РБ по сдерживанию цен ее стоимость снизилась ниже 100 рублей, - сообщил улан-удэнский экономист Анатолий Думнов. - Но в августе цена гречки опять скакнула к 130 рублям за килограмм».
Действительно, в супермаркетах Улан-Удэ цены на эту полезную крупу значительно выросли. Причем, в отличие от прежних скачков стоимости на гречку, на этот раз общество почти не реагирует на рост цен.
«Я это объясняю некоторой усталостью от постоянного роста цен на самые необходимые продукты питания, - продолжает экономист. - Кроме того, тема инфляции уходит из информационной повестки дня, поскольку ее заслоняет геополитика и то, что в связи с укреплением рубля многие импортируемые позиции снизились в цене, например, те же фрукты. Сезонное снижение цен наблюдается и на плодоовощную продукцию»
На этом фоне рост цен на гречку в Бурятии необъясним.
«Тут речь не идет о том, что в стране заканчиваются старые запасы гречневой крупы, поскольку в большинстве регионов цены на этот товар падают, а это возможно лишь при наличии хороших складских запасов, - говорит Анатолий Думнов. - Просто торговцы снова решили хорошо заработать, переписывая ценники в нужную сторону»
Можно добавить, что гречка считается одной из самых полезных групп для здорового питания. А во времена СССР ее продавали даже по талонам как дефицитный и очень востребованный продукт. Не случайно в 90-е и «нулевые» годы при самом незначительном ухудшении экономической обстановки в стране покупатели совершали «набеги» на магазины. Скупая гречку вместе с сахаром как продукты длительного хранения в кризисные периоды.
Дмитрий Родионов, «Номер один».