В Бурятии неожиданно и весьма значительно подорожали крупы

«Весной этого года в республике был ажиотажный спрос на гречневую крупу, и цена выросла свыше 100 рублей за килограмм, но затем после определенных мер правительства РБ по сдерживанию цен ее стоимость снизилась ниже 100 рублей, - сообщил улан-удэнский экономист Анатолий Думнов. - Но в августе цена гречки опять скакнула к 130 рублям за килограмм».

«Я это объясняю некоторой усталостью от постоянного роста цен на самые необходимые продукты питания, - продолжает экономист. - Кроме того, тема инфляции уходит из информационной повестки дня, поскольку ее заслоняет геополитика и то, что в связи с укреплением рубля многие импортируемые позиции снизились в цене, например, те же фрукты. Сезонное снижение цен наблюдается и на плодоовощную продукцию»

«Тут речь не идет о том, что в стране заканчиваются старые запасы гречневой крупы, поскольку в большинстве регионов цены на этот товар падают, а это возможно лишь при наличии хороших складских запасов, - говорит Анатолий Думнов. - Просто торговцы снова решили хорошо заработать, переписывая ценники в нужную сторону»

Гречка за месяц подорожала более чем на 20%, достигнув показателей 130 рублей за килограмм.Между тем, по данным Росстата, цены на гречневую крупу в России в целом даже снижаются.Цены на крупу гречневую в 53 субъектах Российской Федерации снизились на 0,1 - 5%, в 22 субъектах – на 5,1 - 9%. В Ненецком и Чукотском автономных округах цены не изменились. В восьми субъектах гречка подорожала на 0,4 - 3,3%, сообщает статистическое ведомство.Бурятия в этом отношении выглядит некой ценовой аномалией.Действительно, в супермаркетах Улан-Удэ цены на эту полезную крупу значительно выросли. Причем, в отличие от прежних скачков стоимости на гречку, на этот раз общество почти не реагирует на рост цен.На этом фоне рост цен на гречку в Бурятии необъясним.Можно добавить, что гречка считается одной из самых полезных групп для здорового питания. А во времена СССР ее продавали даже по талонам как дефицитный и очень востребованный продукт. Не случайно в 90-е и «нулевые» годы при самом незначительном ухудшении экономической обстановки в стране покупатели совершали «набеги» на магазины. Скупая гречку вместе с сахаром как продукты длительного хранения в кризисные периоды.Дмитрий Родионов, «Номер один».