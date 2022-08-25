Общество 25.08.2022 в 15:01
Между США и Монголией может открыться прямое авиасообщение
Госдеп США и МИД Монголии согласовали проведение трехсторонней встречи Монголия-США-Япония
Текст: Номер один
США придают большое значение стратегическому партнерству с Монголией, заявил помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Госдепартамента США Д.Критенбринк. Он отметил, что отношения между Америкой и Монголией успешно развиваются во всех сферах за последние 30 лет и есть большой потенциал для дальнейшего развития.
В Улан-Баторе 24 августа состоялась 15-я консультативная встреча и первый стратегический диалог между МИД Монголии и Госдепартаментом США. Консультативная встреча проходила под председательством госсекретаря МИД Монголии Н.Анхбаяра и помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Госдепартамента США Д.Критенбринка. Также в ней приняли участие более 40 представителей 10 организаций, сообщает МОНЦАМЭ.
Встреча был организована в рамках празднования 35-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. В рамках встречи состоялся первый стратегический диалог, в целях развития политического, торгово-экономического сотрудничества, контактов между гражданами.
Стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов, включая укрепление стратегического партнерства между Монголией и США, углубление экономического сотрудничества, совместную работу по восстановлению экономики после пандемии, проведение взаимных визитов на высоком уровне.
Монгольская сторона представила информацию о политических, экономических и социальных условиях и мерах направленных на восстановление экономики, долгосрочную политику развития «Видение 2050» и среднесрочную целевую программу «Новая политика возрождения». Представители МИД Монголии подчеркнули, что США являются важным третьим соседом Монголии, и выразили желание расширять и развивать сотрудничество во всех областях.
Американская сторона выразила желание, чтобы Монголия была стабильной, экономически успешной и имела сильную демократическую систему, и стороны договорились о сотрудничестве в нескольких областях. Стороны заключат соглашение о воздушном транспорте, которое позволит осуществлять прямые рейсы между Монголией и Соединенными Штатами, и обеспечат выполнение Соглашения о водном договоре, реализуемого правительством Монголии совместно с корпорацией «Вызовы тысячелетия» США.
По итогам встречи было выпущено совместное заявление, а также согласовано проведение трехсторонней встречи Монголия-США-Япония, очередного консультативного совещания по экономической политике Монголии и США, а также очередного заседания Монголо-Американской межправительственной комиссии по торговле и инвестициям в ближайшее время.
Фото: montsame.mn
В Улан-Баторе 24 августа состоялась 15-я консультативная встреча и первый стратегический диалог между МИД Монголии и Госдепартаментом США. Консультативная встреча проходила под председательством госсекретаря МИД Монголии Н.Анхбаяра и помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Госдепартамента США Д.Критенбринка. Также в ней приняли участие более 40 представителей 10 организаций, сообщает МОНЦАМЭ.
Встреча был организована в рамках празднования 35-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. В рамках встречи состоялся первый стратегический диалог, в целях развития политического, торгово-экономического сотрудничества, контактов между гражданами.
Стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов, включая укрепление стратегического партнерства между Монголией и США, углубление экономического сотрудничества, совместную работу по восстановлению экономики после пандемии, проведение взаимных визитов на высоком уровне.
Монгольская сторона представила информацию о политических, экономических и социальных условиях и мерах направленных на восстановление экономики, долгосрочную политику развития «Видение 2050» и среднесрочную целевую программу «Новая политика возрождения». Представители МИД Монголии подчеркнули, что США являются важным третьим соседом Монголии, и выразили желание расширять и развивать сотрудничество во всех областях.
Американская сторона выразила желание, чтобы Монголия была стабильной, экономически успешной и имела сильную демократическую систему, и стороны договорились о сотрудничестве в нескольких областях. Стороны заключат соглашение о воздушном транспорте, которое позволит осуществлять прямые рейсы между Монголией и Соединенными Штатами, и обеспечат выполнение Соглашения о водном договоре, реализуемого правительством Монголии совместно с корпорацией «Вызовы тысячелетия» США.
По итогам встречи было выпущено совместное заявление, а также согласовано проведение трехсторонней встречи Монголия-США-Япония, очередного консультативного совещания по экономической политике Монголии и США, а также очередного заседания Монголо-Американской межправительственной комиссии по торговле и инвестициям в ближайшее время.
Фото: montsame.mn