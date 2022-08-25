В Улан-Удэ пройдут массовые проверки водителей

«Запланировано выставление дополнительных экипажей ДПС ГИБДД. В течение нескольких часов автоинспекторы проведут проверку на основных выездах из столицы Бурятии. Особое внимание будет уделено выявлению и пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, а также соблюдению скоростного режима и правил безопасной перевозки пассажиров» - сообщили в МВД.

В целях предупреждения ДТП и пропаганде соблюдения ПДД РФ 26 августа вечером на территории г. Улан-Удэ будут проведены профилактические мероприятия по массовой проверке водителей группами нарядов ДПС, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.