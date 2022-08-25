Общество 25.08.2022 в 16:20

В Улан-Удэ 68-летний пенсионер убил 59-летнего мужа племянницы в День Победы

Между пьяными мужчинами из-за незначительного повода возникла ссора, переросшая в потасовку и поножовщину
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В Улан-Удэ 68-летний пенсионер убил 59-летнего мужа племянницы в День Победы
В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении 68-летнего пенсионера, обвиняемого в «убийстве», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.
Следствием установлено, что обвиняемый проживал в одном из домов на улице Соболиной Улан-Удэ. Днем 9 мая нынешнего года он употреблял алкогольные напитки, после чего пришел в гости в соседний дом к 59-летнему мужу своей племянницы, с которым продолжил распивать спиртное.

Спустя некоторое время между пьяными мужчинами из-за незначительного повода на фоне алкогольного опьянения возникла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой гость схватил со стола нож и нанес им удар в грудь собутыльника. Клинок угодил в сердце, и потерпевший от полученных повреждений скончался на месте происшествия.

Обвиняемый сразу позвонил в скорую медицинскую помощь, после чего оставался в доме до приезда врачей и следственно-оперативной группы. Вину пенсионер признал, после чего активно способствовал следствию в установлении всех обстоятельств совершенного преступления.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: buryatia.sledcom.ru

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