Игорь Шутенков: В Улан-Удэ очередь в детские сады сократилась в 15 раз

В столице Бурятии сегодня торжественно открыли новый детский сад на 280 мест по ул. Лермонтова, возведенный по национальному проекту «Демография». В церемонии открытия приняли участие глава Бурятии Алексей Цыденов, заместитель министра просвещения РФ Анастасия Зырянова и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.Сад на Лермонтова стал 18-м по счету детским садом, построенным в Улан-Удэ за последние три года, сообщили в городской администрации столицы Бурятии.«Статистика говорит удивительные вещи: за эти три года, благодаря этим детским садам, актуальная очередь сократилась в 15 раз. Сегодня 28 тысяч маленьких горожан получают дошкольное образование в наших муниципальных садах - их у нас 43. Мы строим детские сады в шаговой доступности, чтобы было удобно родителям, чтобы детишек утром не будили, не везли куда-то на край города, а сразу могли доставить и передать в ласковые, добрые руки наших воспитателей», - отметил мэр Улан-Удэ.Новый детский сад стал третьим корпусом детского сада №16 «Родничок». На строительство корпуса было направлено 311,5 млн рублей. Двухэтажное здание рассчитано на 14 групп по 20 человек в каждой. Имеются раздевальная, игровая, спальня, буфетная, санитарный узел для детей. Занятия с детьми будут проходить в уютных залах: музыкальном, спортивном и в кабинете логопеда.«Мы пообщались с руководителем, человек полностью погружен. И видно, с какой любовью воспитатель относится к детям. По-моему, это самое главное. Потому что стены могут быть красивыми, а атмосфера может быть холодная. Здесь же все соответствует - прекрасные стены и прекрасный персонал. Я уверена, что сад будет развиваться, всем детям будет здесь комфортно, родители будут довольны, а воспитателям будет комфортно работать под руководством прекрасной заведующей», - отметила заместитель министра просвещения РФ Анастасия Зырянова.Особенностью нового корпуса является то, что здесь открыты две группы компенсирующей направленности – для детей с ДЦП и расстройством аутистического спектра (РАС). С детьми будут заниматься учителя-дефектологи, логопед, педагог-психолог, инструктор по физическому воспитанию, музыкальный руководитель, тьютор. Будут проводиться коррекционно-развивающие занятия с использованием современных инновационных методик. Специалисты повысили свои компетенции в ведущих учреждениях России.«Детский сад полностью укомплектован всем необходимым. Также и для детей с ограниченными возможностями: специальная мебель, оборудование, персонал прошел необходимую подготовку. Это очень важно для развития детей, для их лучшей адаптации. И расположен он именно там, где есть потребность в новом садике. Я благодарю министерство просвещения РФ за постоянную поддержку республики. При поддержке министерства мы решаем вопросы по ликвидации очереди в детские сады. У нас хорошая рождаемость, у нас много детей. И детям нужно создавать хорошие условия. При такой поддержке, которая у нас есть, мы все задачи решим», - отметил глава Бурятии.«Дорогие наши дети, мы с вами заехали в новое красивое здание. Мы хотим поблагодарить от лица родителей, педагогов и детей правительство Бурятии, всех, кто принимал участие в строительстве этого красивого, нового, современного детского сада. Хочется вам просто сказать: большое спасибо! Ура!», – сказала на открытии заведующая детским садом Анна Игумнова.«Дети - это наше богатство, это наше будущее. Все, что мы, взрослые, делаем в этой жизни - это все ради детей и для детей. И пока будет звучать смех наших детей, знающих, что их любят, все будет хорошо и с каждым годом будет становиться все лучше. Пусть у них будет самое радостное, беззаботное и счастливое детство!», – говорит от лица родителей мама воспитанницы Светлана Кожарина.Всего в этом году в столице Бурятии в рамках нацпроекта «Демография» уже сданы три детских сада по ул. Боевой, в мкр Дивизионный и сегодня – на Лермонтова. На следующей неделе состоится открытие четвертого – детского сада на Конечной. Таким образом, за три года в столице Бурятии построено 19 дошкольных учреждений.Фото: ulan-ude-info.ru