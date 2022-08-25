Общество 25.08.2022 в 17:18

В Улан-Удэ пройдет музыкальный фестиваль «Русское лето. ZaРоссию»

На концерте выступят такие российские звезды, как Серей Галанин с группой «СерьГа», ДЖАНГО и Нина Шацкая
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В Улан-Удэ пройдет музыкальный фестиваль «Русское лето. ZaРоссию»
В столице Бурятии 27 августа пройдет масштабное событие – музыкальный фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» (0+), который будет состоять из яркой концертной программы с легендами российского рока и республиканскими творческими коллективами, спортивных мероприятий, а также выступлений известных блогеров и поэтов, сообщили в пресс-службе правительства республики.

В Улан-Удэ  фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» начнется в 15:00 на площади Советов. Грандиозное событие стартует с выступления специально приглашенного диджея, который создаст праздничное настроение для всех жителей города, и открытия спортивной площадки. На ней пройдет шоу «Сильнейшая нация мира», где выступят настоящие российские богатыри.

Лирическую ноту добавят поэты, которые поделятся своим творчеством. Кроме того, развлекательную часть фестиваля дополнят детские активности. Настоящий восторг горожан вызовет выступление артистов Государственного цирка Бурятии, известных во всем мире, благодаря своим уникальным номерам.

На организованном фудкорте все желающие смогут отдохнуть, подкрепиться, встретиться с друзьями и близкими: формат фестиваля прекрасно подходит для семейного отдыха.

Центральным событием станет концерт от российских звезд – культовой рок-группы «СерьГа» со своим бессменным лидером Сергеем Галаниным – автором популярных хитов «Страна Чудес», «А что нам надо», «Спокойной ночи» и др. Группа является одной из самых любимых и востребованных среди любителей качественной рок-музыки, уже 27 лет с успехом проводит большие концерты для своих поклонников. Второй хедлайнер концерта – ДЖАНГО (Алексей Поддубный), российский музыкант, автор и композитор, известный по своему хиту «Холодная весна» из кинофильма «Бой с тенью». Каждая песня ДЖАНГО – это целая история, история о жизни, любви, поиске и надежде. Также своими песнями публику порадует российская исполнительница русских романсов Нина Шацкая. Принять участие в празднике смогут все жители республики. Вход свободный.

Музыкальный фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» является участником Президентского фонда культурных инициатив. Событие организовано при поддержке Народного фронта. Всего фестиваль охватит 19 городов в пяти федеральных округах страны — Дальневосточном, Сибирском, Центральном, Северо-Западном и Приволжском. Подробнее о программе можно узнать на сайте: русскоелето.рф.


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