Общество 25.08.2022 в 17:20
В Бурятии жильцы дома добились права не платить в «Читаэнергосбыт» за общедомовые нужды
Суд признал незаконными выставленные энергетиками счета
Текст: Станислав Сергеев
Жильцы одного из домов в Тунскинском районе обратились в суд с иском к «Бурятэнерго» и к «Читаэнергосбыт». От «Бурятэнерго» они требовали признать установку общедомовых приборов учета электроэнергии незаконной. От «Читаэнергосбыт» - произвести перерасчет платы за потребленную электроэнергию, исключив плату за общедомовые нужды (ОДН).
В суде они утверждали, что «Читаэнергосбыт» ежемесячно выставляет им счета на оплату ОДН. Однако общедомовые приборы учета установлены без согласия собственников жилья, а значит – незаконно.
«У истцов образовалась задолженность по оплате за ОДН, а также начислены пени, хотя подъезды многоквартирных домов и придомовая территория не освещаются, договоры энергоснабжения с истцами заключены в разное время, а договоры энергоснабжения на ОДН не заключались, способ управления многоквартирными домами жильцами не избирался», - описывает суд их позицию.
Что касается незаконной установки приборов учета, то в этой части иска судьи отказали – жильцы очнулись слишком поздно и пропустили срок исковой давности. Однако в части оплаты за ОДН в «Читаэнергосбыт» Фемида оказалась благосклонна к собственникам квартир.
Выяснилось, что порядок оплаты расходов на коммунальные ресурсы изменился, а именно: «расходы на оплату коммунальных ресурсов, в том числе электрической энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, включены в состав платы за содержание жилого помещения», - пришли к выводу судьи.
В этом ключе требование «Читаэнергосбыт» необоснованно, ведь оно подразумевает двойную оплату.
В итоге Тункинский районный суд решил: в требованиях к ПАО «Россети Сибирь» отказать, а требования к «Читаэнергосбыт» удовлетворить:
«Признать незаконными действия АО «Читаэнергосбыт» по начислению платы за электроэнергию, потребляемую на общедомовые нужды… Обязать АО «Читаэнергосбыт» произвести перерасчет платы за потребленную электроэнергию... исключив плату на общедомовые нужды», - гласил вердикт суда.
Энергетики пытались оспорить это решение в Верховном суде, но безуспешно.
Фото: «Номер один»
В суде они утверждали, что «Читаэнергосбыт» ежемесячно выставляет им счета на оплату ОДН. Однако общедомовые приборы учета установлены без согласия собственников жилья, а значит – незаконно.
«У истцов образовалась задолженность по оплате за ОДН, а также начислены пени, хотя подъезды многоквартирных домов и придомовая территория не освещаются, договоры энергоснабжения с истцами заключены в разное время, а договоры энергоснабжения на ОДН не заключались, способ управления многоквартирными домами жильцами не избирался», - описывает суд их позицию.
Что касается незаконной установки приборов учета, то в этой части иска судьи отказали – жильцы очнулись слишком поздно и пропустили срок исковой давности. Однако в части оплаты за ОДН в «Читаэнергосбыт» Фемида оказалась благосклонна к собственникам квартир.
Выяснилось, что порядок оплаты расходов на коммунальные ресурсы изменился, а именно: «расходы на оплату коммунальных ресурсов, в том числе электрической энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, включены в состав платы за содержание жилого помещения», - пришли к выводу судьи.
В этом ключе требование «Читаэнергосбыт» необоснованно, ведь оно подразумевает двойную оплату.
В итоге Тункинский районный суд решил: в требованиях к ПАО «Россети Сибирь» отказать, а требования к «Читаэнергосбыт» удовлетворить:
«Признать незаконными действия АО «Читаэнергосбыт» по начислению платы за электроэнергию, потребляемую на общедомовые нужды… Обязать АО «Читаэнергосбыт» произвести перерасчет платы за потребленную электроэнергию... исключив плату на общедомовые нужды», - гласил вердикт суда.
Энергетики пытались оспорить это решение в Верховном суде, но безуспешно.
Фото: «Номер один»
Тегиэлектричество