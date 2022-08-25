В Бурятии жильцы дома добились права не платить в «Читаэнергосбыт» за общедомовые нужды

Жильцы одного из домов в Тунскинском районе обратились в суд с иском к «Бурятэнерго» и к «Читаэнергосбыт». От «Бурятэнерго» они требовали признать установку общедомовых приборов учета электроэнергии незаконной. От «Читаэнергосбыт» - произвести перерасчет платы за потребленную электроэнергию, исключив плату за общедомовые нужды (ОДН).В суде они утверждали, что «Читаэнергосбыт» ежемесячно выставляет им счета на оплату ОДН. Однако общедомовые приборы учета установлены без согласия собственников жилья, а значит – незаконно.«У истцов образовалась задолженность по оплате за ОДН, а также начислены пени, хотя подъезды многоквартирных домов и придомовая территория не освещаются, договоры энергоснабжения с истцами заключены в разное время, а договоры энергоснабжения на ОДН не заключались, способ управления многоквартирными домами жильцами не избирался», - описывает суд их позицию.Что касается незаконной установки приборов учета, то в этой части иска судьи отказали – жильцы очнулись слишком поздно и пропустили срок исковой давности. Однако в части оплаты за ОДН в «Читаэнергосбыт» Фемида оказалась благосклонна к собственникам квартир.Выяснилось, что порядок оплаты расходов на коммунальные ресурсы изменился, а именно: «расходы на оплату коммунальных ресурсов, в том числе электрической энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, включены в состав платы за содержание жилого помещения», - пришли к выводу судьи.В этом ключе требование «Читаэнергосбыт» необоснованно, ведь оно подразумевает двойную оплату.В итоге Тункинский районный суд решил: в требованиях к ПАО «Россети Сибирь» отказать, а требования к «Читаэнергосбыт» удовлетворить:«Признать незаконными действия АО «Читаэнергосбыт» по начислению платы за электроэнергию, потребляемую на общедомовые нужды… Обязать АО «Читаэнергосбыт» произвести перерасчет платы за потребленную электроэнергию... исключив плату на общедомовые нужды», - гласил вердикт суда.Энергетики пытались оспорить это решение в Верховном суде, но безуспешно.Фото: «Номер один»