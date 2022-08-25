Общество 25.08.2022 в 17:20

В Бурятии жильцы дома добились права не платить в «Читаэнергосбыт» за общедомовые нужды

Суд признал незаконными выставленные энергетиками счета
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии жильцы дома добились права не платить в «Читаэнергосбыт» за общедомовые нужды
Жильцы одного из домов в Тунскинском районе обратились в суд с иском к «Бурятэнерго» и к «Читаэнергосбыт». От «Бурятэнерго» они требовали признать установку общедомовых приборов учета электроэнергии незаконной. От «Читаэнергосбыт» - произвести перерасчет платы за потребленную электроэнергию, исключив плату за общедомовые нужды (ОДН).

В суде они утверждали, что «Читаэнергосбыт» ежемесячно выставляет им счета на оплату ОДН. Однако общедомовые приборы учета установлены без согласия собственников жилья, а значит – незаконно.

«У истцов образовалась задолженность по оплате за ОДН, а также начислены пени, хотя подъезды многоквартирных домов и придомовая территория не освещаются, договоры энергоснабжения с истцами заключены в разное время, а договоры энергоснабжения на ОДН не заключались, способ управления многоквартирными домами жильцами не избирался», - описывает суд их позицию.

Что касается незаконной установки приборов учета, то в этой части иска судьи отказали – жильцы очнулись слишком поздно и пропустили срок исковой давности. Однако в части оплаты за ОДН в «Читаэнергосбыт» Фемида оказалась благосклонна к собственникам квартир.

Выяснилось, что порядок оплаты расходов на коммунальные ресурсы изменился, а именно: «расходы на оплату коммунальных ресурсов, в том числе электрической энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, включены в состав платы за содержание жилого помещения», - пришли к выводу судьи.

В этом ключе требование «Читаэнергосбыт» необоснованно, ведь оно подразумевает двойную оплату. 

В итоге Тункинский районный суд решил: в требованиях к ПАО «Россети Сибирь» отказать, а требования к «Читаэнергосбыт» удовлетворить: 

«Признать незаконными действия АО «Читаэнергосбыт» по начислению платы за электроэнергию, потребляемую на общедомовые нужды… Обязать АО «Читаэнергосбыт» произвести перерасчет платы за потребленную электроэнергию... исключив плату на общедомовые нужды», - гласил вердикт суда.

Энергетики пытались оспорить это решение в Верховном суде, но безуспешно.

Фото: «Номер один»
Теги
электричество

Все новости

В Бурятии двое заблудившихся мужчин вышли из тайги благодаря телефону
25.08.2022 в 17:54
В Бурятии число больных COVID-19 неуклонно растет
25.08.2022 в 17:32
В Бурятии жильцы дома добились права не платить в «Читаэнергосбыт» за общедомовые нужды
25.08.2022 в 17:20
В Улан-Удэ пройдет музыкальный фестиваль «Русское лето. ZaРоссию»
25.08.2022 в 17:18
Игорь Шутенков: В Улан-Удэ очередь в детские сады сократилась в 15 раз
25.08.2022 в 17:02
В Улан-Удэ 68-летний пенсионер убил 59-летнего мужа племянницы в День Победы
25.08.2022 в 16:20
В Улан-Удэ пройдут массовые проверки водителей
25.08.2022 в 16:16
В Бурятии неожиданно и весьма значительно подорожали крупы
25.08.2022 в 15:30
Между США и Монголией может открыться прямое авиасообщение
25.08.2022 в 15:01
У "Агрохолдинга "Молоко Бурятии" хотели отобрать линию по розливу молока в тетрапакеты
25.08.2022 в 12:56
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 августа

Читайте также
В Бурятии двое заблудившихся мужчин вышли из тайги благодаря телефону
Оперативный дежурный спасательной службы помог определить направление, в котором их необходимо двигаться
25.08.2022 в 17:54
В Бурятии число больных COVID-19 неуклонно растет
Болеют в основном невакцинированные или люди с просроченной вакцинацией - главврач Инфекционной больницы Улан-Удэ Татьяна Сымбелова
25.08.2022 в 17:32
В Улан-Удэ пройдет музыкальный фестиваль «Русское лето. ZaРоссию»
На концерте выступят такие российские звезды, как Серей Галанин с группой «СерьГа», ДЖАНГО и Нина Шацкая
25.08.2022 в 17:18
Игорь Шутенков: В Улан-Удэ очередь в детские сады сократилась в 15 раз
За три года в столице Бурятии построено 19 дошкольных учреждений, 28 тыс юных горожан посещают 43 детсада
25.08.2022 в 17:02
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru