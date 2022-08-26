Житель Бурятии взыскал с «Читаэнергосбыт» два млн рублей за сгоревший дом

Житель города Закаменск обратился в суд с иском к АО «Читаэнергосбыт», ПАО «Россети Сибирь» и ООО «Закаменск-Лес». Причиной стал пожар, в результате которого сгорел его дом.Пожар случился еще в 2018 году.«Согласно выводу заключения... в очаге пожара расположен ввод электричества в дом через стену, изоляция кабеля оплавлена, причиной пожара является перенапряжение сети, вызванное перехлестом силовых линий», - говорится в судебных документах.Мужчина требовал у «Читаэнергосбыт» возместить ему материальный ущерб в размере более 1,3 млн рублей, штраф в размере 50% от взысканной судом суммы. А также – компенсацию морального вреда с ПАО «Россети Сибирь» и ООО «Закаменск-Лес», электросети которых также фигурируют в деле, в размере один млн рублей.«Истец испытывает нравственные и физические страдания, острые приступы бессонницы и панической атаки - резкие и мучительные приступы тяжёлой и ярко выраженной тревоги, сопровождаемой беспричинным страхом, в сочетании с различными вегетативными симптомами», - описывает суд состояние мужчины.Далее началась довольно долгая судебная история. Закаменский суд постановил взыскать с «Читаэнергосбыт» в пользу пострадавшего 1,3 млн материального ущерба и 688 тысяч рублей штрафа. Россети и «Закаменск лес» обошлись компенсацией морального вреда в 50 тысяч рублей (по 25 тысяч с носа).Однако ответчики обжаловали этот вердикт в Верховном суде Бурятии. Обоснования у всех были разные. В том числе, участники дела пытались переложить вину друг на друга:«В апелляционной жалобе представитель ответчика АО «Читаэнергосбыт»… указывает на то, что материалами дела установлено, что провис проводов произошел на участке линии в границах балансовой принадлежности ООО «Закаменск-Лес», которая проходит над линией ПАО «Россети Сибирь». Соответственно за безопасное эксплуатирование линии несет ответственность ООО «Закаменск-Лес» и ущерб, причиненный ненадлежащим содержанием имущества, подлежит возмещению собственником сети», - описывает суд позицию гарантирующего поставщика электричества.В итоге апелляционная инстанция вынесла новое решение: в иске пострадавшему мужчине отказать.Но и на этом дело не закончилось: рассмотрение продолжилось в Восьмом кассационном суде, который отменил решение Верховного суда Бурятии и вернул дело на новое рассмотрение обратно в апелляционную инстанцию.Со второго раза «верхушка» все же встала на сторону мужчины. Но всю вину в итоге возложила на «Читаэнергосбыт»:«Взыскать с АО «Читаэнергосбыт» в пользу ответчика 1 366 450,60 рублей – сумму материального ущерба, причиненного в результате пожара, компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей, штраф – 688 225 рублей 30 копеек, расходы по уплате госпошлины в размере 1832 рубля».Взыскания с Россетей и ООО «Закаменс лес» не произошло. В итоге мужчина получит примерно 2 млн рублей. Если, конечно, стороны не оспорят и это решение.Фото: «Номер один»