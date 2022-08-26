Общество 26.08.2022 в 15:31

ТГК-14 заставили потратиться на загрязняющую воздух школьную котельную в Улан-Удэ

Прокурор через суд обязал компанию установить оборудование по очистке газов
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Текст: Станислав Сергеев
ТГК-14 заставили потратиться на загрязняющую воздух школьную котельную в Улан-Удэ
В суд на ТГК-14 подал Восточно-Байкальский межрайонный природоохранный прокурор. В своем исковом заявлении он просил обязать компанию в течение полугода со дня вступления решения суда «оборудовать установками очистки газов источник выбросов загрязняющих веществ в атмосферу – дымовую трубу котельной школы №..., и при помощи установки очистки газов обеспечить очистку выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух».

Иску предшествовала проверка, которая показала, что котельная оказывает «негативное влияние на состояние окружающей среды вследствие выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух».

Железнодорожный суд удовлетворил требования прокурора, однако коммунальщики обжаловали это решение в Верховном суде республики.

Там представитель ТГК-14 настаивала, что установки очистки газа обязательны не для всех субъектов хозяйственной деятельности. 

«Если источник выбросов, исходя из его технологических возможностей, не допускает превышение установленных на соответствующий период нормативов выбросов вредных (загрязняющих) в атмосферный воздух, правила охраны атмосферного воздуха не возлагают на хозяйствующий субъект обязанность иметь на данных объектах газоочистные установки. Доказательств превышения нормативов выбросов вредных веществ не предоставлено, напротив, Обществом представлялись результаты производственного контроля, превышения нормативов не имелось, поскольку обществом реализуются иные мероприятия по уменьшению выбросов, осуществляется производственный контроль», - описывает суд позицию компании.

Также коммунальщики кивали на администрацию Улан-Удэ, которая должна утверждать программу модернизации или реконструкции школьной котельной.

«Также судом не принят во внимание неисполнимый по времени срок оборудования установками очистки газов источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферу - 6 месяцев», - доказывал представитель ТГК-14 в Верховном суде.

Впрочем, апелляционная инстанция не прислушалась к коммунальщикам и оставила решение Железнодорожного суда без изменения. 

Фото: «Номер один»

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