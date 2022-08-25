В Бурятии число больных COVID-19 неуклонно растет

В Бурятии число больных COVID-19 за все время пандемии достигло 142 170. Из них 45% (64 162) приходится на жителей Улан-Удэ. За минувшие сутки прирост составил 387 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.Из выявленных за прошедшие сутки больных – 345 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.В стационарах получают лечение 293 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 49. За предыдущие сутки госпитализировано 49 пациентов.В отделениях реанимации находится 23 пациента (из них старше 65 лет – 16, на ИВЛ – 8 пациентов (из них старше 65 лет – 6), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 1.Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 398 коек: занято – 293, свободно – 105 коек. Занятость коечного фонда составляет 73,6%.На амбулаторном лечении и наблюдении находится 1743 человека.Выздоровели от COVID-19 – 137 087 (+387) человек.Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией – 3 047 (+1) человек (старше 65 лет).Всего первично привито от коронавируса 505 604 человек (70,2 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 480 590 человек (66,8 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 217 320 человек, завершили 187 779.«COVID-19 болеют в основном невакцинированные люди или с просроченной вакцинацией, - комментирует ситуацию главный врач Инфекционной больницы Улан-Удэ Татьяна Сымбелова. - Уже несколько недель наблюдается рост новой коронавирусной инфеции, но хотелось бы успокоить наших граждан, что сейчас протекает в виде нетяжелого простудного заболевания. Пациенты могут чувствовать боли в горле, першение, кашель, температуру, головную боль и слабость, но эти симптомы очень быстро проходят».Судя по рентгеновским снимкам, у небольшой части населения развивается пневмония, а если и развивается, то она бывает не больше 50 %, говорит она.По ее словам, болеют в основном люди, у которых вакцинация/ревакцинация была просрочена. Риски заразиться повторно есть, но повторное заражение не приводят к более тяжелому течению.Особая группа людей – пациенты старшего возраста с сопутствующей тяжелой патологией. У таких пациентов наблюдается обострение основных заболеваний.«Вакцина доступна, если прошло больше полугода, то необходимо вакцинироваться. Больница готова к росту новой коронавирусной инфекции, есть необходимые лекарства, кислород и опытный персонал», - подчеркнула Татьяна Сымбелова.Фото: pixabay.com. Видео: минздрав Бурятии