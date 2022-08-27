В Бурятии с экс-директора школы взыщут почти полмиллиона рублей начисленных себе же выплат

Прокурор Иволгинского района обратился в суд в интересах Республики Бурятия в лице Министерства Образования и науки. В иске он требовал взыскать ущерб в размере более 474 тысячи рублей с бывшего директора Сотниковской СОШ.«В период осуществления полномочий директора МАОУ «Сотниковская СОШ» с 2012 г. по май 2015 г. ответчик издавал приказы о назначении стимулирующих выплат, о выплате стимулирующей части фондов оплаты труда себе как руководителю, тем самым причинил значительный ущерб в виде незаконного расходования денежных средств из бюджета Республики Бурятия в размере 474 269,02 рублей», - описывает позицию прокурора решение суда.Манипуляции директора школы обнаружили в 2017 году. Материалы проверки по факту хищения были переданы прокуратурой в Гусиноозерский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Республике Бурятия 17 октября того же года. 31 октября в школе прошла комиссия районного управления образования, которая подтвердила факты, описанные прокуратурой.22 ноября 2017 года на директора школы возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Однако расследование почему-то затянулось аж на четыре года, и в декабре 2021 года уголовное дело прекращено «в связи с истечением сроков давности уголовного преследования».Впрочем, это не помешало прокурору потребовать у уже уволенного на тот момент директора возмещения. С чем последний был явно не согласен: на суде он заявил, что все стимулирующие выплаты получал на законных основаниях.Его бывшее начальство – представители районного управления образования Иволгинского района и министерства образования Бурятии – на суде отвернулись от оскандалившегося педагога поддержали требования прокурора. А представитель минобра еще и заявила, что «данные денежные средства являются средствами республиканского бюджета, и что указанная сумма должна быть зачислена на счет их министерства, так как именно они осуществляют полномочия в части финансирования расходов на оплату труда».В итоге Иволгинский суд вынес вердикт: взыскать с ответчика в пользу минобразования ущерб в размере 474 269 рублей 02 копейки. Попытка экс-директора обжаловать это решение в Верховном суде не увенчалась успехом.Фото: «Номер один»