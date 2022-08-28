Прокуратура Бурятии заставила тункинскую администрацию обеспечить жителей села чистой водой

Прокурор Тункинского района обратился в суд с требованием к администрации Тункинского района «принять меры к организации нецентрализованного холодного водоснабжения на территории с. Зактуй».Ранее прокурорская проверка показала, что «в пределах населенного пункта отсутствует источник питьевой воды, которая бы соответствовала санитарно-эпидемиологическим характеристикам».Представитель администрации района в суде заявил, что ранее суд уже удовлетворил требования Роспотребнадзора, который обязал чиновников организовать подвоз питьевой воды для жителей села. Однако в ходе заседаний выяснилось, что оно до сих пор не исполнено. Кроме того:«Не представлено доказательств отсутствия возможности либо при подтвержденной нецелесообразности организовать водоснабжение с использованием нецентрализованной системы холодного водоснабжения, в том числе с использованием подземных источников водоснабжения, доказательств организации проведения разведки и разработки таких источников», - констатирует суд.В итоге и первая, и апелляционная инстанции пришли к выводу, что требования прокурора необходимо удовлетворить.Фото: «Номер один»