Общество 28.08.2022 в 09:37

Прокуратура Бурятии заставила тункинскую администрацию обеспечить жителей села чистой водой

Ранее с похожим иском обращался Роспотребнадзор, но решение по этому делу до сих пор не исполнено
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Текст: Станислав Сергеев
Прокуратура Бурятии заставила тункинскую администрацию обеспечить жителей села чистой водой
Прокурор Тункинского района обратился в суд с требованием к администрации Тункинского района «принять меры к организации нецентрализованного холодного водоснабжения на территории с. Зактуй».

Ранее прокурорская проверка показала, что «в пределах населенного пункта отсутствует источник питьевой воды, которая бы соответствовала санитарно-эпидемиологическим характеристикам».

Представитель администрации района в суде заявил, что ранее суд уже удовлетворил требования Роспотребнадзора, который обязал чиновников организовать подвоз питьевой воды для жителей села. Однако в ходе заседаний выяснилось, что оно до сих пор не исполнено. Кроме того: 

«Не представлено доказательств отсутствия возможности либо при подтвержденной нецелесообразности организовать водоснабжение с использованием нецентрализованной системы холодного водоснабжения, в том числе с использованием подземных источников водоснабжения, доказательств организации проведения разведки и разработки таких источников», - констатирует суд.

В итоге и первая, и апелляционная инстанции пришли к выводу, что требования прокурора необходимо удовлетворить.

Фото: «Номер один»
Теги
водоснабжение

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