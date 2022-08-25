В Бурятии двое заблудившихся мужчин вышли из тайги благодаря телефону

В Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу сегодня обратилась жительница села Старое Татаурова Прибайкальского района.Она рассказала о том, что ее 47-летний муж вместе с 19-летним сыном потеряли ориентир и не могут найти дорогу до зимовья.По имеющейся информации, 24 августа около 21:00 отец с сыном ушли из зимовья, которое находится в 10 км от села Гурулево, для сбора дикоросов. После чего мужчина с сыном выходили на связь 25 августа около двенадцати часов дня. Они пояснили, что не смогли найти дорогу к зимовью и поэтому ночевали возле реки Цивлей. Продукты питания и вода остались в зимовье. При себе имелся только мобильный телефон, топор, нож и спички. Ранее мужчина неоднократно был в этой местности.Для оказания помощи заблудившимся из Улан-Удэ в Прибайкальский район выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Примерно в два часа дня мужчина вышел на связь с оперативным дежурным Бурятской республиканской поисково-спасательной службы и сообщил свои координаты, после чего оперативный дежурный БРПСС помог определить направление, в котором необходимо двигаться, передал координаты заблудившихся спасателям и родственникам.В 15:40 поступило сообщение о том, что мужчина вместе сыном вышли к мосту, ведущему через реку Частая, где их встретили родственники.Благодаря своевременной и профессиональной помощи оперативного дежурного БРПСС, потерявшиеся были найдены и доставлены в населённый пункт в удовлетворительном состоянии, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: «Лиза Алерт»