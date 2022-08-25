В Бурятии прогнозируют заморозки до - 3 градусов

В Бурятии 26 августа местами по центру и югу республики ожидаются заморозки до -1, -3 градусов, сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на прогноз синоптиков.В связи с понижением температуры Главное управление МЧС России по Республике Бурятия обращается к жителям республики с просьбой соблюдать правила безопасности. В частности, не доверять присмотр за топящимися печами и включенными в сеть электроприборами детям и не оставлять их без присмотра.Фото: 03.mchs.gov.ru