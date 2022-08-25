Общество 25.08.2022 в 21:02

В Бурятии прогнозируют заморозки до - 3 градусов

Они возможны местами по центру и югу республики
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Текст: Номер один
В Бурятии прогнозируют заморозки до - 3 градусов
В Бурятии 26 августа местами по центру и югу республики ожидаются заморозки до -1, -3 градусов, сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на прогноз синоптиков.

В связи с понижением температуры Главное управление МЧС России по Республике Бурятия обращается к жителям республики с просьбой соблюдать правила безопасности. В частности,  не доверять присмотр за топящимися печами и включенными в сеть электроприборами детям и не оставлять их без присмотра.

Фото: 03.mchs.gov.ru
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