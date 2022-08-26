Общество 26.08.2022 в 09:19
Бурятия вошла в тройку лидеров по капремонту домов на Дальнем востоке
Данные были озвучены на селекторном совещании с Минстроем России
Текст: Нина Павлова
Республика Бурятия вошла в тройку лидеров среди регионов ДФО по исполнению программы капитального ремонта многоквартирных домов за 2022 год. Данные были озвучены на селекторном совещании с Минстроем России, сообщает пресс-служба регионального Минстроя.
Минстрой России отметил хорошие показатели региона по собираемости взносов, качеству проведения капремонта, контрактации и срокам выполнения работ.
По результатам работы, проводимой Фондами капитального ремонта ДФО, особо отметили работу Камчатского края, Сахалинской области и Республики Бурятия.
Минстрой России отметил хорошие показатели региона по собираемости взносов, качеству проведения капремонта, контрактации и срокам выполнения работ.
«В Бурятии продолжается масштабная кампания по преображению многоквартирных домов в рамках капитального ремонта. В 2022 году нам необходимо капитально отремонтировать 582 многоквартирных дома. На сегодняшний день капитальный ремонт уже завершен по 321 дому. Кроме этого, Фонд капремонта уже приступил к работам 2023 года и провел ремонт в 20 многоквартирных домах. Уже не первый год капитальный ремонт в республике проходит с опережением графика»- подчеркнул министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.
По результатам работы, проводимой Фондами капитального ремонта ДФО, особо отметили работу Камчатского края, Сахалинской области и Республики Бурятия.
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