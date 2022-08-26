Бурятия вошла в тройку лидеров по капремонту домов на Дальнем востоке

«В Бурятии продолжается масштабная кампания по преображению многоквартирных домов в рамках капитального ремонта. В 2022 году нам необходимо капитально отремонтировать 582 многоквартирных дома. На сегодняшний день капитальный ремонт уже завершен по 321 дому. Кроме этого, Фонд капремонта уже приступил к работам 2023 года и провел ремонт в 20 многоквартирных домах. Уже не первый год капитальный ремонт в республике проходит с опережением графика»

- подчеркнул министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.