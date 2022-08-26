Общество 26.08.2022 в 09:35
Официально: В Бурятии четыре человека, включая двух детей, погибли в страшном ДТП
Водитель автомобиля Honda CR-V не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения; возможно, он был пьян
Текст: Номер один
В Бурятии накануне около 8 часов вечера в Мухоршибирском районе на 559-м километре федеральной автодороги «Байкал» (Иркутск – Чита) вблизи села Мухоршибирь 60-летний водитель автомобиля Honda CR-V не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом «Мерседес».
В результате ДТП четыре человека из внедорожника – водитель, 38-летняя пассажир и две девочки 7 и 9 лет от полученных травм скончались на месте происшествия, сообщили в республиканской ГИББ.
На место ДТП выезжали 19 человек и семь единиц техники, рассказали в региональном главке МЧС.
«Также, по предварительным данным, водитель Honda CR-V находился в состоянии опьянения», - цитирует паблик «Мухоршибирь-инфо.24/7» районную ГИБДД.
Фото: ГИБДД
В результате ДТП четыре человека из внедорожника – водитель, 38-летняя пассажир и две девочки 7 и 9 лет от полученных травм скончались на месте происшествия, сообщили в республиканской ГИББ.
На место ДТП выезжали 19 человек и семь единиц техники, рассказали в региональном главке МЧС.
«Также, по предварительным данным, водитель Honda CR-V находился в состоянии опьянения», - цитирует паблик «Мухоршибирь-инфо.24/7» районную ГИБДД.
Фото: ГИБДД