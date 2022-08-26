Общество 26.08.2022 в 09:45

Улан-Удэ выделили еще 12 млн рублей на ремонт дорог местного значения

Столица Бурятии получила дополнительные субсидии из бюджета республики
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Текст: Нина Павлова
Улан-Удэ выделили еще 12 млн рублей на ремонт дорог местного значения
ulan-ude-info.ru
Улан-Удэ из бюджета республики выделили еще 12 млн рублей на ремонт дорог местного значения. Так, в порядок приведут 13 грунтовых дорог общей протяженностью 8 км. В Советском и Железнодорожном районе по пять улиц, в Октябрьском – три. Самые большие участки отгрейдируют по улицам Холмистая – 1,5 км, Родниковая и Хантаева – 1,5 км, где проходит автобусный маршрут № 27, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.

«Администрации трех городских районов провели обследование дорог с неусовершенствованным покрытием. В настоящее время встали в план график для организации торгов и заключили три прямых договора для параллельного запуска работ»

- сказал заместитель мэра – председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев.

Сначала участок дороги выравнивают грейдером, затем отсыпают щебнем крупной фракции и утрамбовывают его катком. После этого на участок засыпают мелкую фракцию щебня и повторно укатывают. Такой процесс обеспечивает качественное грейдирование дороги. 

«Слой отсыпки щебня крупной фракции 20*40 мм составит 5 см. Для того, чтобы уплотнить дорожное полотно, между крупным инертным материалом будет засыпана щебеночно-песчаная смесь толщиной 7 мм. Таким образом будет обеспечено безопасное и комфортное движение автотранспорта»

- отметил начальник отдела содержания автомобильных дорог Комитета городского хозяйства Игорь Мункуев.
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