В Улан-Удэ в результате взрыва котла частично разрушен дом

В Улан-Удэ сегодня ночью в 01:35 (мест) от диспетчера пожарной охраны в оперативную дежурную смену ЦУКС поступила информация о том, что в ДНТ «Родник» по улице Ручейная в результате взрыва котла произошло частичное разрушение дома 8х8 м.Травмы получил 39-летний мужчина. Он госпитализирован в медицинское учреждение.На месте работали 20 человек, шесть единиц техники, в том числе от МЧС России 14 человек, четыре единицы техники.Фото: 03.mchs.gov.ru