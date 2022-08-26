Общество 26.08.2022 в 10:16
В Бурятии перебор юристов, но нет врачей, рабочих и строителей
Конкуренция за рабочее место среди юристов, молодых специалистов и учителей в Бурятии превышает общероссийские показатели
Текст: Номер один
В Бурятии уровень конкуренции на рабочие места в июле-августе 2022 года составил 4,6 резюме на место, сообщает платформа онлайн-рекрутинга Head Hunter. Эксперты hh.ru, крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга выяснили, где легче всего найти работу для жителей региона и не только.
Самая высокая конкуренция среди соискателей за рабочее место в Бурятии сейчас зафиксирована среди «Юристов». На одну вакансию здесь приходится 12,1 резюме (на 3,3 пункта выше общероссийских показателей). На втором месте – начинающие специалисты с конкуренцией 11,9 резюме на вакансию. На третьем – «Наука, образование» (7,7).
В 13 из 25 профессиональных областей в Бурятии наблюдается минимальная конкуренция среди соискателей – на одно предложение работодателя приходится меньше двух резюме. Сюда относятся сфера «Производства» (1,7 резюме на вакансию), «Продажи» (1,6), «Транспорт, логистика» (1,4), «Туризм, гостиницы, рестораны» (1,4), «Автобизнес» (1,3) «Инсталляция и сервис» (1,3) и «Банки» (1,2).
В 6 профессиональных сферах (из 13 дефицитных) конкуренция среди соискателей, практически отсутствует, что говорит об острой нехватке кадров – на одно предложение работодателя здесь приходится меньше одного резюме. К таким профсферам в регионе относятся «Медицина» (0,8 резюме на вакансию), «Рабочий персонал» (0,7), «Спорт, фитнес, салоны красоты» (0,6 резюме на место), «Добыча сырья» (0,5), «Строительство, недвижимость» (0,5) и «Консультирование» (0,1).
«В ДФО проблема дефицита кадров – традиционная история. По большому счету, она отражает общероссийскую картину в профессиональных сферах, только усугубленную из-за удаленности и территориальных особенностей регионов. Например, в сфере «Добыча сырья» по стране на одно место приходится одно резюме, а на Дальнем Востоке – 0,5. Сюда же относятся и медицина (1,4 по стране, 0,6 по ДФО), и строительство (1,3 - Россия, 0,7 – ДФО), и рабочий персонал (1 – Россия, 0,6 – ДФО). Компании прилагают немало усилий, чтобы переломить ситуацию: активно работают с вузами и профориентацией школьников, привлекают специалистов из регионов страны, предлагая релокацию и расширенные соцпакеты», - комментирует Елизавета Илюшина, руководитель пресс-службы hh.ru Дальний Восток.
Среди регионов ДФО наибольшая конкуренция за рабочие места сейчас наблюдается в Забайкальском крае – почти 5 резюме на рабочее место. На втором месте оказалась Сахалинская область – 4,7 резюме на вакансию. Схожий показатель – в Бурятии (4,6). Самый низкий уровень конкуренции зафиксирован в Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области(1,1 и 2,9 соответственно).
Фото: unsplash.com
Самая высокая конкуренция среди соискателей за рабочее место в Бурятии сейчас зафиксирована среди «Юристов». На одну вакансию здесь приходится 12,1 резюме (на 3,3 пункта выше общероссийских показателей). На втором месте – начинающие специалисты с конкуренцией 11,9 резюме на вакансию. На третьем – «Наука, образование» (7,7).
В 13 из 25 профессиональных областей в Бурятии наблюдается минимальная конкуренция среди соискателей – на одно предложение работодателя приходится меньше двух резюме. Сюда относятся сфера «Производства» (1,7 резюме на вакансию), «Продажи» (1,6), «Транспорт, логистика» (1,4), «Туризм, гостиницы, рестораны» (1,4), «Автобизнес» (1,3) «Инсталляция и сервис» (1,3) и «Банки» (1,2).
В 6 профессиональных сферах (из 13 дефицитных) конкуренция среди соискателей, практически отсутствует, что говорит об острой нехватке кадров – на одно предложение работодателя здесь приходится меньше одного резюме. К таким профсферам в регионе относятся «Медицина» (0,8 резюме на вакансию), «Рабочий персонал» (0,7), «Спорт, фитнес, салоны красоты» (0,6 резюме на место), «Добыча сырья» (0,5), «Строительство, недвижимость» (0,5) и «Консультирование» (0,1).
«В ДФО проблема дефицита кадров – традиционная история. По большому счету, она отражает общероссийскую картину в профессиональных сферах, только усугубленную из-за удаленности и территориальных особенностей регионов. Например, в сфере «Добыча сырья» по стране на одно место приходится одно резюме, а на Дальнем Востоке – 0,5. Сюда же относятся и медицина (1,4 по стране, 0,6 по ДФО), и строительство (1,3 - Россия, 0,7 – ДФО), и рабочий персонал (1 – Россия, 0,6 – ДФО). Компании прилагают немало усилий, чтобы переломить ситуацию: активно работают с вузами и профориентацией школьников, привлекают специалистов из регионов страны, предлагая релокацию и расширенные соцпакеты», - комментирует Елизавета Илюшина, руководитель пресс-службы hh.ru Дальний Восток.
Среди регионов ДФО наибольшая конкуренция за рабочие места сейчас наблюдается в Забайкальском крае – почти 5 резюме на рабочее место. На втором месте оказалась Сахалинская область – 4,7 резюме на вакансию. Схожий показатель – в Бурятии (4,6). Самый низкий уровень конкуренции зафиксирован в Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области(1,1 и 2,9 соответственно).
Фото: unsplash.com