Общество 26.08.2022 в 10:33

В Бурятии стартует вакцинация против гриппа

В планах охватить прививками не менее 60% от численности населения республики
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Текст: Нина Павлова
В Бурятии стартует вакцинация против гриппа
pixabay.com
В Бурятии начали подготовку к вакцинации против гриппа. В планах охватить прививками не менее 60% от численности населения региона. Таким образом, в Бурятии необходимо привить порядка 592 тысяч человек, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Бурятии.

«В прошлом эпидсезоне в республике наблюдался рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, который протекал на фоне распространения новой коронавирусной инфекции. При этом мы смогли удержать эпидемический процесс на умеренном уровне, избежать массовой заболеваемости гриппом – и все благодаря широкому охвату иммунизацией. Было привито более 500 тысяч человек, что составило около 52% населения республики. Да, мы опасались микст-инфекций гриппа и COVID-19, но созданный коллективный иммунитет позволил избежать этого. Поэтому в наступающем эпидсезоне необходимо, чтобы вакцинацию против гриппа прошло как можно больше жителей нашей республики. У нас используются отечественные вакцины, они абсолютно безопасны и содержат актуальные штаммы вируса гриппа»

- отметил Главный государственный санитарный врач по Республике Бурятия Сергей Ханхареев.


В первую очередь, вакцинация рекомендуется детям с 6 месяцев; учащимся 1-11 классов;  студентам ссузов и вузов; работникам медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной, социальной сфер; лицам, работающим вахтовым методом; сотрудникам правоохранительных органов и государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу; работникам организаций социального обслуживания и многофункциональных центров; государственным гражданским и муниципальным служащим; беременным женщинам; взрослым старше 60 лет; лицам, подлежащим призыву на военную службу; лицам с хроническими заболеваниями;

Кроме того, вакцинацию против гриппа крайне важно пройти работникам предприятий птицеводства и свиноводства, сотрудникам зоопарков, имеющим контакт с птицей,  лицам, осуществляющим разведение домашней птицы для реализации населению, а также сотрудникам и получателям социальных услуг стационарных организаций социального обслуживания.
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