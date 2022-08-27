Общество 27.08.2022 в 07:00

В Бурятии родители Селенгинского детсада вступились за воспитателя

Они уверены, что заведующая учреждением находится не на своем месте
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Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии родители Селенгинского детсада вступились за воспитателя
Родители группы «Пчелка» детского сада «Рябинушка» из поселка Селенгинска Кабанского района обратились в прокуратуру и к уполномоченному по правам ребенка в Бурятии с целью проверки деятельности заведующей учреждением Натальи Белых. Последняя, как уверяют родители, находится не на своем месте. В ситуации разбирался «Номер один». 

Конфликт начался в июне этого года, когда заведующая детским садом «Пчелка» перевела в ясельную группу воспитательницу Наталью Болдакову. «Основанием» для этого стала письменная жалоба родительницы Юлии Сурановой о том, что воспитатель якобы еще 27 мая ударила по мягкому месту ребенка после ссоры между детками. Однако в реальности все оказалось совершенно иначе. Никакого избиения ребенка не существовало, поскольку сама Суранова призналась родителям, что впервые об этом слышит. А письменное заявление родительницы,  фигурировавшее в разборках Белых с опальной воспитательницей Натальей Болдаковой, оказалось, судя по всему, фальшивкой. Суранова об этом письменно сообщила в заявлении на имя заведующей дошкольным учреждением.

Добавим, что конфликт Натальи Белых с воспитателем Болдаковой этим не ограничивается. Как сообщают представители родительской общественности, ранее в краже документов безосновательно  обвинена старший воспитатель Виктория Грудинина. Как пишут в заявлении родители, она «не выдержала «морально психологического давления» и уволилась.

У родителей детсада «Рябинушка», судя по всему, накопилось немало претензий к г-же Белых. Они уверяют, что ранее жаловались на нее, возражая против ее «шедевров» управления коллективом, однако дальше разбирательств в РУО (районное управление образования) Кабанского района дело не шло. На этот раз родители «Пчелки» решили идти до конца, добиваясь смещения Белых со своего поста. Напирая в том числе на то, что «собранные попечительским советом деньги фактически через бухгалтерию не проходят».

Деньги же на ремонт помещений, покупку мебели, развивающих игр, благоустройство уличных площадок собираются за счет родителей. Если брать аналогии с пчелками, то в «Рябинушке» сегодня сформировался сердитый улей рассерженных насекомых, готовых нанести отпор обидчику. Хотя пчелы, в общем-то, добрые и полезные для мира создания - никого не трогают и просто делают свое хорошее дело. Главное, их не тревожить по глупым поводам и без повода.

Как рассказал юрист Андрей Кибирев, «если правоохранительные органы проведут проверку обнародованных фактов и они подтвердятся, то можно ожидать определенных оргвыводов».

Дмитрий Родионов, «Номер один».
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